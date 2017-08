Kuba Czekaj i jego wizjonerski "KRÓLEWICZ OLCH" od dzisiaj w kinach!

Wybitnie utalentowany chłopak jest oczkiem w głowie apodyktycznej matki. Ich więź jest nierozerwalna, są razem przeciwko całemu światu. To jednak tylko pozory… Podczas gdy on pragnie być zwykłym nastolatkiem, matka wymusza na nim udział w międzynarodowym konkursie naukowym. Gdy on marzy o kolegach i pierwszej dziewczynie, ona przeprowadza ich do innego miasta, by mógł studiować na uniwersytecie. Wszystko zmienia się, kiedy w ich życiu nagle pojawia się mężczyzna, a nastoletni geniusz przestaje być centrum wszechświata.

W rolę Chłopaka wcielił się Staszek Cywka. Od najmłodszych lat grywał w serialach telewizyjnych, ale "Królewicz Olch" to jego pierwsza tak poważna rola w pełnometrażowym filmie. Matkę głównego bohatera zagrała Agnieszka Podsiadlik, która pracowała z Czekajem już przy "Baby Bump". Związana od początku swojej kariery ze sceną TR Warszawa, teraz podbija świat filmu. Zagrała w głośnym dramacie biograficznym "Kantor. Nigdy tu nie powrócę" oraz w nowym filmie Małgośki Szumowskiej, "Twarz". Agnieszce Podsiadlik partneruje Sebastian Łach, którego w ubiegłym roku oglądaliśmy w "Baby Bump" oraz w serialu Pakt.





"Królewicz Olch" to produkcja Studia Munka, działającego przy Stowarzyszeniu Filmowców Polskich. Koproducentami obrazu są Telewizja Polska, Odra Film oraz Studio Produkcyjne Orka. "Królewicz Olch" był współfinansowany przez Polski Instytut Sztuki Filmowej oraz przez Dolnośląski Fundusz Filmowy. Dystrybutorem filmu jest M2 Films

"Królewicz Olch" od piątku w kinach!