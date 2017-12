Złote Globy 2018: Oto lista nominowanych

Ceremonia 75. edycji Złotych Globów odbędzie się 7 stycznia. Jako prowadzący wystąpi Seth Meyers. Głównym punktem uroczystości będzie rozdanie nagród za filmy i seriale, których premiera nastąpiła w roku kalendarzowym poprzedzającym przyznanie nagrody. Największą liczbę nominacji otrzymali: "Kształt Wody" Guillermo del Toro (7 nominacji), "Czwarta Władza" Stevena Spielberga (6 nominacji) i "Trzy Billboardy za Ebbing Missouri" Martina McDonagha (6 nominacji). Zaskakuje nominacja dla Christophera Plummera za film Ridleya Scotta "Wszystkie pieniądze świata". Plummer w ostatniej chwili, na miesiąc przed premierą, zastąpił w filmie Kevina Spacey, który został wyrzucony z finalnej wersji filmu ze względu na oskarżenia o molestowanie kierowane w jego stronę. Reżyser w ostatniej chwili zdecydował się wyrzucić gotowy materiał z aktorem i zastąpić go nagranym na nowo materiałem z Plummerem. Niezwykła, bezprecedensowa sytuacja.

Polacy będą walczyć w kategorii Najlepsza Animacja z wyśmienitym "Twoim Vincentem" Doroty Kobieli i Hugh Welchmana.

W sekcji serialowej najwięcej statuetek może przypaść: "Wielkim Kłamstewkom" (sześć nominacji, chociaż szansa tylko na cztery nagrody (podwójny zestaw aktorski w dwóch kategoriach) oraz: "Konflikt: Bette i Joan" (cztery nominacje, chociaż szansa na trzy statuetki z powodu podwójnego zestawu aktorskiego w jednej z kategorii).

Poniżej pełna lista nominowanych, wraz z naszymi recenzjami.

Pełna lista nominowanych:

Film dramatyczny:

"Tamte noce, tamte dni" (Call Me by your name), reż. Luca Guadagnino // "Dunkierka", reż. Christopher Nolan // "Czwarta władza" (The Post), reż. Steven Spielberg // "Kształt wody", reż. Guillermo del Toro // "Trzy billboardy za Ebbing, Missouri", reż. Martin McDonagh

Film komediowy/musical:

"The Disaster Artist", reż. James Franco // "Uciekaj!", reż. Jordan Peele // "Król rozrywki", reż. Michael Gracey // "I, Tonya", reż. Craig Gillespie // "Lady Bird", reż. Greta Gerwig

Film zagraniczny:

"Fantastyczna kobieta", reż. Sebastian Lelio // "Najpierw zabili mojego ojca", reż. Angelina Jolie // "W ułamku sekundy", reż. Faith Akin // "Niemiłość", reż. Andriej Zwiagnicew // "The Square", reż. Ruben Ostlung

Film animowany:

"Twój Vincent" // "Dzieciak rządzi" // "The Breadwinner" // "Coco" // "Fernando"

Reżyseria:

Guillermo del Toro - Kształt wody // Martin McDonagh - Trzy billboardy za Ebbing, Missouri // Christopher Nolan - Dunkierka // Ridley Scott - Wszystkie pieniądze świata // Steven Spielberg - Czwarta władza

Scenariusz:

Kształt wody // Lady Bird // Czwarta władza // Trzy Billboardy za Ebbing, Missouri // Gra o wszystko

Aktorka w filmie dramatycznym:

Jessica Chastain - Gra o wszystko // Sally Hawkins - Kształt wody // Frances McDormand - Trzy billboardy za Ebbing, Missouri // Meryl Streep - Czwarta władza // Michelle Williams - Wszystkie pieniądze świata

Aktor w filmie dramatycznym:

Timothée Chalamet - Tamte dni, tamte noce // Daniel Day-Lewis - Nić widmo // Tom Hanks - Czwarta władza // Gary Oldman - Czas mroku // Denzel Washington - Roman J. Israel, Esq.

Aktorka w komedii/musicalu:

Judi Dench - Powiernik królowej // Helen Mirren - The Leisure Seeker // Margot Robbie - I, Tonya // Saoirse Ronan - Lady Bird // Emma Stone - Wojna płci

Aktor w komedii/musicalu:

Steve Carell - Wojna płci // Ansel Elgort - Baby Driver // James Franco - Disaster Artist // Hugh Jackman - Król rozrywki // Daniel Kaluuya - Uciekaj!

Aktor drugoplanowy:

Willem Defoe - The Florida Project // Armie Hammer - Tamte dni, tamte noce // Richard Jenkins - Kształt wody // Christopher Plummer - Wszystkie pieniądze świata // Sam Rockwell - Trzy billboardy za Ebbing, Missouri

Aktorka drugoplanowa:

Mary J. Blige - Mudbound // Hong Chau - Pomniejszenie // Allison Janney - I, Tonya // Laurie Metcalf - Lady Bird // Octavia Spencer - Kształt wody

Muzyka w filmie fabularnym:

Trzy billboardy za Ebbing, Missouri // Kształt wody // Nić widmo // Czwarta władza // Dunkierka

