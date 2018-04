Propozycje filmowe Marcina Pieszczyka

Don’t Worry, He Won’t Go Far on Foot - Berlinale '18

„Don’t Worry, He Won’t Go Far on Foot” Gusa Van Santa, oparte na autobiograficznej opowieści Johna Callahana, rysownika na wózku inwalidzkim, o kontrowersyjnym poczuciu humoru, to najlepszy z dotychczasowych filmów tegorocznego Berlinale.