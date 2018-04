Sorry Boys zagrają w Oświęcimiu - ostatni raz przed przerwą!

Jeden z najbardziej odważnych i nowatorskich polskich zespołów ostatnich lat zamierza zrobić sobie kilkumiesięczną przerwę, która potrwa aż do września. Odpoczynek po zakończonej w piątek 13 kwietnia trasie niewątpliwie im się należy, na szczęście będziemy mieli okazję posłuchać ich jeszcze w maju w Oświęcimiu. Tam charyzmatyczna Bela Komoszyńska wraz z niezwykle kreatywnymi muzykami i założycielami bandu - Tomaszem Dąbrowskim i Piotrem Blakiem - będą rozgrzewać publiczność przed nadchodzącą, 9. edycją TLFO, która rusza 14 czerwca.

Sorry Boys na polskiej scenie muzycznej są od 8 lat, mając na koncie trzy krążki. Każdy z nich w momencie wydania robił wokół siebie ogromny, pozytywny szum, i to nie tylko wśród słuchaczy, ale i recenzentów, czego dowodem są liczne nagrody. Zespół reprezentował także nasz kraj na brytyjskim The Global Battle of the Bands, gdzie w 2008 roku zdobyli statuetkę „Best New Band Poland”. Rok później otrzymali nagrodę „Największa Nadzieja 2009” londyńskiego PAM. Sukcesy odnosili i w Polsce: należy do nich „Nagroda Dziennikarzy” na festiwalu TOPTrendy 2014 i otrzymana trzy lata później nominacja do Fryderyka w kategorii „Album roku: muzyka alternatywna”. Głosy uznania nie dziwią, bo Sorry Boys w wyjątkowo umiejętny sposób łączą rock, pop i muzykę alternatywną. Są nowatorscy i nie boją się zaskakiwać - mówi się o nich, że tchnęli nowe życie w polski pop. Z czasem też zwyczajne rockowe piosenki zamienili na utwory z brzmieniem syntezatorów i dodatkiem folku.

Wybór zespołu na rozgrzewkę jest więc idealny - na samym TLFO również czeka nas wiele zaskoczeń. 15 czerwca zadba o to wirtuoz gitary Carlos Santana, a kolejnego dnia - The Stranglers i Europe! Na scenie pojawi się także wielu innych znakomitych artystów z Polski i zagranicy – pełny lineup na oficjalnej stronie festiwalu.

Bilety na ostatni przed przerwą koncert zespołu Sorry Boys do nabycia w kasie kina od wtorku, 17 kwietnia, w cenie 40 złotych.

Tauron Life Festival Oświęcim odbędzie się w dniach 14-16 czerwca 2018. Bilety na festiwal do kupienia na stronie lifefestival.pl i eventim.pl., tflo