Męskie Granie 2020 na żywo. Oglądaj koncert w Żywcu!

Epidemia koronawirusa sprawiła, że szereg letnich festiwali, które odbywały się co roku w Polsce, został odwołany. Zamiast tego organizatorzy oferują alternatywy w sieci, nie inaczej jest z Męskim Graniem 2020.

Coroczna trasa została odwołana, ale w Żywcu zorganizowano koncert Męskiego Grania, który jest dostępny dla wszystkich. Transmisja obejmuje Facebooka i YouTube. Rozpoczyna się o godz. 17.

Męskie Granie 2020. Kto zagra?

Jak co roku Męskie Granie ma wiodącą, przygotowaną na daną edycję piosenkę. W tym roku jest to "Świt" w wykonaniu trio: Daria Zawiałow, króla i Igo. Na scenie dołączą do nich wyjątkowi goście, a trójce wokalistów towarzyszyć będą jeszcze: Kasia Piszek, Piotr Rubens Rubik, Jakub Wojtas, Michał Kush oraz Thomas Fietz.

Tej trójki nie zabraknie oczywiście na koncercie w Żywcu. Na Męskim Graniu zagrają: Daria Zawiałow (gościnnie Tomasz Organek), Król i wspomniany Igo w duecie z Bass Astralem. Oprócz tego zagrają: Katarzyna Nosowska (w duecie z raperem Matą), a także Dawid Podsiadło.