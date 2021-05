Open'er Festival 2021 przeniesiony. Organizatorzy podali nowy termin i zapowiedzieli Open’er Park

„To dla nas trudny moment. Kolejny w trakcie pandemii. Przez ostatnie kilka miesięcy walczyliśmy i zrobiliśmy bardzo dużo, żeby tegoroczna edycja Open’er Festival się odbyła. Chociaż jesteśmy przekonani, że powrót świata festiwali jest już bardzo blisko, to akurat ten wyścig z czasem przegrywamy” – napisali organizatorzy festiwalu w specjalnym oświadczeniu. Zeszłoroczny Open'er Festival 2020 również został odwołany.

„ Proces wychodzenia z pandemii postępuje, szczepienia trwają, ale niestety z oczywistych powodów, zarówno lokalnych jak i międzynarodowych, braku planu na najbliższe miesiące i obowiązujących restrykcji – początek lipca w Polsce to nie jest jeszcze czas, kiedy będziemy w stanie zorganizować Open’er Festival w skali i formie, na które czekacie ” – dodali.

Dlatego podjęto decyzję o przeniesieniu festiwalu na 2022 rok. „ Open’er Festival odbędzie się w dniach 29 czerwca – 2 lipca. Spotkamy się wtedy ponownie w Gdyni na Lotnisku Gdynia-Kosakowo i z pełną mocą kilkudziesięciu tysięcy osób przeżywać będziemy cztery dni wolności, za którą tak bardzo tęsknicie ” – zapowiedzieli organizatorzy. „ Nie mamy wątpliwości, że przyszły rok festiwalowy będzie rekordowy pod wieloma względami ” – zapewnili.

Open'er Festival 2021 przeniesiony. Co z biletami?

Organizatorzy zapewniają też, że wszystkie zakupione bilety zachowują ważność w 2022 roku. Równocześnie wystartowała sprzedaż nowych.

Wielu z już zapowiedzianych artystów ma pojawić się na festiwalu za rok. „Dużą część obecnego line-upu zobaczycie na festiwalu również w przyszłym roku - już teraz swój udział potwierdzili twenty one pilots, Michael Kiwanuka, Destroyer, BADBADNOTGOOD oraz Seasick Steve”

Wkrótce zostaną zapowiedziane kolejne występy.

Open'er Festival przeniesiony, ale odbędzie się Open’er Park

Organizatorzy co prawda przenieśli festiwal, ale zapowiedzieli na lato nowe wydarzenie – Open’er Park. „W tym roku również spotkamy się w Gdyni. Co więcej, spędzimy tam razem kilka tygodni na wyjątkowym, nowym wydarzeniu, o szczegółach którego poinformujemy Was już niedługo. Open’er Park! Koniec tego pandemicznego chaosu jest już blisko. Do zobaczenia latem” – czytamy w oświadczeniu.

Wydarzenie ma potrwać kilka tygodni od 15 lipca do 22 sierpnia. Zainteresowani mogą dołączyć do niego na Facebooku. Więcej informacji mamy poznać wkrótce.

