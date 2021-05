„Będą kolejne, to pierwsza transza”. Co z wejściówkami na Pol'and'Rock 2021?

Zgodnie z zapowiedziami, 27. Pol'and'Rock Festival (dawny Przystanek Woodstock), wprowadził w związku z pandemią wejściówki dla uczestników. Opłata, czyli 49 złotych, ma pokryć zabezpieczenie festiwalu, to m.in. koszty tzw. szybkich testów na koronawirusa. 24 maja o godz. 10 te osoby, które zapisały się na newsletter organizatora festiwalu, otrzymały informację, że można kupić w serwisie ebilet.pl wspomniane wejściówki.

Tuż po ogłoszeniu sprzedaży m.in. na Facebooku zainteresowani pisali, że zaledwie po 2-3 minutach nie byli w stanie kupić wejściówek. Na stronie ebilet.pl najpierw są przekierowywani do „poczekalni”, a dopiero później – po odczekaniu kilkudziesięciu sekund (choć potrwać to może i ponad minutę) – są przenoszeni na stronę pozwalającą na zakup. Jednak niewielu się to udaje, a najczęściej występuje komunikat: „Te bilety się już skończyły. Proszę wybrać inny typ biletu lub miejsca z inną ceną”.

Pol'and'Rock Festiwal 2021. Ruszyła sprzedaż wejściówek. „Będą kolejne transze”

Obsługujący konto festiwalu na Facebooku zapewniają, że wejściówki „jeszcze są”, natomiast chętni porównują próby ich uzyskania do znanego studentom problemu: rejestracji na USOS-ie. Ze strony organizatora płyną jednak uspokajające apele: „Dziś jeszcze są bilety, o kolejnych partiach będziemy informować mailowo”.

Anna Orzech z Fundacji WOŚP, organizatora Pol'and'Rock, mówi Wprost.pl, że dzisiejsza sprzedaż wejściówek to w zasadzie pierwsza transza, o której informowano osoby, wcześniej zapisane do newslettera. – Ze względu na to, że sytuacja epidemiczna się zmienia, możemy na razie tylko w jakimś stopniu planować, ile osób może wziąć udział, ale tej liczby nie ujawnię. To na pewno będzie inny festiwal, trzeba zdawać sobie z tego sprawę – mówi.

Pytana o ewentualny limit osób, stwierdza tylko, że nie może go ujawnić. Zapewnia przy tym: – To na razie pierwsza transza wejściówek, będą kolejne. Zdajemy sobie sprawę z ogromnego zainteresowania, ale jak mówiłam – działamy w naprawdę nietypowych warunkach, a chcemy zapewnić wszystkim uczestnikom bezpieczeństwo.

Pol'and'Rock w 2021 roku odbędzie się na byłym lotnisku Makowice w gminie Płoty (przez lata, przed pandemią, co roku odbywał się w Kostrzynie). Festiwal zaplanowano na 29-31 lipca.