Owsiak zachwycony stanowiskiem Kultu ws. koncertów. „Bez picu piszę, brawo”

W piątek 4 czerwca zespół Kult wrócił do koncertowania, a dzień później wydał stanowisko w sprawie kolejnych występów. Zespół opisał, że zabiera głos, ponieważ pojawiły się pogłoski tym, jakoby niektóre koncerty i festiwale miały być dostępne dla zaszczepionych przeciwko koronawirusowi. „Grupa KULT nie bierze udziału w koncertach, na które będą wpuszczani tylko ludzie zaszczepieni. Apartheidowi mówimy zdecydowanie NIE. CHCEMY ŁĄCZYĆ, A NIE DZIELIĆ” – czytamy w oświadczeniu zespołu.

Reakcje po oświadczeniu Kultu ws. zaszczepionych na koncertach. Owsiak: Brawo!

Takie stanowisko zespołu skrytykował na antenie Polsat News dr Paweł Grzesiowski, nazywając je „bardzo niefortunnym”. – Panów z Kultu zapraszam na szkolenie. Może zrozumieją, co to jest apartheid – mówił lekarz.

Z kolei Jerzy Owsiak, szef WOŚP, organizujący Pol'and'Rock 2021 (dawny Przystanek Woodstock), z zadowoleniem przyjął takie stanowisko Kultu. Jak dowodził Owsiak na Facebooku: „Brawo Kult! (...). Stadiony wypełniają się kibicami, tak samo jak galerie handlowe czy deptaki, a nadal nie można swobodnie, tu czytaj – BEZPIECZNIE organizować koncertów plenerowych na dużą skalę! Słusznie się Kult wkurza na zasady, które na takie koncerty pozwalają – według nas wystarczyłyby szybkie testy na koronawirusa”.

W dalszej części wpisu Owsiak wskazuje, że według obecnych zasad organizatorzy Pol'and'Rock mieli do wyboru: zorganizować festiwal dla 250 osób czy festiwal dla 20 tys. gości.

„Zasada organizowania koncertów dla ludzi zaszczepionych otworzyła nam furtkę. Planowaliśmy koncert dla 5 000 uczestników, co już było bardzo śmiałym posunięciem. Teraz możemy zaprosić na Lotnisko Makowice-Płoty 20 000 osób, którym możemy zagwarantować wszystko, co jest potrzebne do bezpiecznej zabawy. W momencie, gdy zgonie z obowiązującymi – czy nam się to podoba czy nie – zasadami, koncerty można organizować tylko na obszarze zamkniętym, my jesteśmy w stanie zorganizować nasz festiwal” – stwierdził Owsiak, dodając wcześniej:

„Dlatego bez picu piszę teraz BRAWO KULT! Może Wasz apel wpłynie na system i coś jeszcze w sprawie się dobrego wydarzy, i coś odpuści!”.

