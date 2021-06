Kolejny festiwal przeniesiony. Na Audioriver trzeba będzie poczekać do przyszłego roku

Festiwal Audioriver odbywa się rokrocznie od 2006 roku na plaży nad Wisłą w Płocku, na imprezie występują zespoły związane z muzyką elektroniczną. Jak w przypadku innych imprez i ta miała problemy w 2020 roku z powodu pandemii koronawirusa, a edycja z 2021 roku również stała pod znakiem zapytania.

Ostatecznie 14 czerwca organizatorzy przekazali fanom decyzję w sprawie festiwalu, jednak nie mieli dla nich dobrych wieści.

Audioriver 2021 przeniesiony na 2022 rok

„Z przykrością informujemy, że pomimo wielu miesięcy przygotowań i oczekiwania na finalne decyzje rządu, musimy ponownie przenieść najbliższą edycję festiwalu. Jeszcze raz chcielibyśmy poprosić was o cierpliwość, aby poczekać kolejny rok na świętowanie 15. urodzin Audioriver w pełnym składzie. Data przyszłorocznego festiwalu to 29-31 lipca 2022 roku” – czytamy w komunikacie organizatora.

Jak uzasadniają organizatorzy Audioriver, obowiązujące wytyczne rządu sprawiły, że na festiwal mogłoby wejść 250 osób, co oznaczałoby, że trzeba byłoby odmówić wielu z tych, które wcześniej kupiły karnety na festiwal. „Mamy świadomość, że do limitów nie wliczają się uczestnicy w pełni zaszczepieni, ale na ten moment nie jesteśmy jeszcze w stanie oszacować rzeczywistej liczby takich osób, co znacząco utrudnia planowanie wydarzenia na tak dużą skalę” – pada.

Organizatorzy podsumowują też, że nie wyobrażają sobie, aby np. uczestnicy festiwalu chodzili w maseczkach, przebywając latem na plaży. „ W trakcie upałów mogłoby to być nie tylko męczące, ale i niebezpieczne dla zdrowia” – opisują, dodając, że połowa czerwca to był ostatni termin na podjęcie odpowiedniej decyzji ws. przyszłości imprezy.

„Jesteśmy zmuszeni do tego, aby poprosić was o cierpliwość i wyrozumiałość, a dodatkowo – zdając sobie sprawę z trudności – prosimy po raz kolejny o to, abyście pozostawili swoje bilety na kolejny rok” – czytamy.

Wcześniej przekładano m.in. OFF Festival w Katowicach, nieznana jest przyszłość kilku innych dużych imprez.