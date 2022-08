Pol'and'Rock Festival startuje już w ten czwartek! Kto zagra? Jak dojechać?

W ostatnich latach Pol'and'Rock Festival odbywał się tradycyjnie w Kostrzynie nad Odrą. W 2020 roku z powodu pandemii koronawirusa zagrała jedynie „Najpiękniejsza Domówka Świata” – wydarzenie bez udziału widowni transmitowane online. Od tego czasu Pol'and'Rock nie powrócił już do Kostrzyna, a ubiegłoroczna – zorganizowana pod obostrzeniami – edycja festiwalu odbyła się na terenie byłego lotniska Makowice-Płoty. Mogło wziąć w niej jedynie 20 tys. osób. Jak będzie w tym roku?

28. Pol'and'Rock Festival – Czaplinek, lotnisko Broczyno

W tym roku festiwal powraca w pełnej krasie, do jeszcze innego miejsca niż dotychczas. Lotnisko Broczyno, gdzie odbędzie się festiwal leży 7 km na południowy wschód od Czaplinka w województwie zachodniopomorskim. Miejscowość znajduje się na linii Szczecinek – Drawsko Pomorskie, nieopodal Drawskiego Parku Krajobrazowego. Bramy terenu wokół sceny otwarte zostaną w czwartek od godz. 14. Organizatorzy przypuszczają, że w tym roku na festiwalu może się zjawić nawet 50 tysięcy uczestników.

Kto zagra na 28. Pol'and'Rock Festival?

W tym roku zagrają 42 zespoły, występujące tradycyjnie na małej i dużej scenie. To m.in. The Exploited, Clutch, Kwiat Jabłoni, Luxtorpeda, Jinjer, Nova Twins, Opryszek, Sztywny Pal Azji, Ørganek, Wolf Alice, Tagada Jones, Voo Voo, Laura Cox, Kashell, Skindred, Stake, Strachy na Lachy, Psy wojny, Gutek, Blenders i Ferocious Dog.

W Akademii Sztuk Przepięknych zorganizowano spotkania z przedstawicielami kultury, sztuki i mediów. Pojawią się m.in. aktorzy Barbara Kurdej-Szatan i Marcin Dorociński, pisarz Jakub Żulczyk, Kabaret „Neo-Nówka”, Krzysztof Sokołowski z grupy Nocny Kochanek, dziennikarka Jagoda Grondecka, czy twórcy filmu "Johnny" – o nieżyjącym już ks. Janie Kaczkowskim, który był gościem ASP w 2015 r.

Jak dojechać do Czaplinka?

Tegoroczny Pol'and'Rock Festival odbędzie się na lotnisku Czaplinek – Broczyno. Jak co roku większość uczestników dotrze na teren festiwalu pociągiem. Można to zrobić linią kolejową od strony Runowa oraz od Szczecinka. Każdego dnia uruchomionych będzie dodatkowo 16 składów pociągów. Ponadto jeździć ma też 6 par pociągów stałego kursowania. Łącznie zatem każdego dnia na trasie znajdą się 22 pary pociągów. Dotarcie na teren festiwalu ze stacji kolejowej Czaplinek piechotą to 3-kilometrowy spacer na teren dawnego lotniska w Broczynie. Będą także kursować busiki dowożące gości festiwalowych. W ostatnią noc festiwalową i dzień po zakończeniu koncertów, czyli 7 sierpnia na festiwalowiczów będą czeakły również dodatkowe 22 składy pociągów.

Na teren festiwalu można dojechać również samochodem. u. Policja zachęca do skorzystania z oznakowanych objazdów – z drogi krajowej nr 10 zalecany objazd do Czaplinka prowadzić będzie od strony Mirosławca drogą wojewódzką nr 177. Również z drogi krajowej nr 20 w kierunku Wałcza zalecany objazd prowadzi drogą wojewódzką nr 177 w kierunku Mirosławca. Zalecany dojazd w kierunku Szczecinka, Koszalina, Kołobrzegu prowadzić będzie z Wałcza drogą krajową nr 22, a następnie drogą krajową nr 11.

Policja uruchomiła specjalny posterunek polowy w Szkole Podstawowej w Czaplinku przy ul. Wałeckiej 49. Od 2 do 8 sierpnia Polska Agencja Żeglugi Powietrznej wprowadziła zakaz wykonywania lotów (m.in. dronami) wokół terenu Festiwalu.

W tym roku organizatorzy przygotowali dla uczestników aplikację festiwalową – można będzie znaleźć w niej wszystkie najważniejsze informacje, zaplanować koncerty, a także skorzystać z interaktywnej mapy, która pokaże miejsce naszego namiotu.

