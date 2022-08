OFF Festival 2022. Kto zagra w Katowicach? Najważniejsze informacje

Po dwóch latach przerwy wraca w pełnej krasie katowicki OFF Festival. To wydarzenie uwielbiane przez koneserów muzyki, na które artyści priorytetowo znajdują miejsce w kalendarzu. Nie inaczej będzie w tym roku. Na scenie pojawią się legendy szeroko rozumianej sceny alternatywnej – zarówno polskiej, jak i zagranicznej – oraz przedstawiciele młodego pokolenia artystów.

OFF Festival 2022: Line up

Bramy festiwalu będą otwarte codziennie od godziny 15. Jako głównych headlinerów wymienia się artystów takich jak Iggy Pop, Metronomy, Bikini Kill czy Yard Act. Na scenie zagra także m.in. Central Cee, Mura Masa, Ghetts, Romy, czy Diiv. Rodzimą scenę muzyczną reprezentować będą: raper Bedoes, Jakub Skorupa, WaluśKraksaKryzys i legendarny już zespół Papa Dance, a także kilku innych wykonawców.

W tym roku przewidziano także specjalny, dodatkowy dzień festiwalu: czwartek (4.08). Tego dnia w Katowicach odbędzie się cykl koncertów pod szyldem „OFF BEFORE Czujesz Klimat?” w wyjątkowych katowickich lokalizacjach: Kościele Ewangelicko-Augsburskim, Willi Wojciecha Kilara, III Liceum Ogólnokształcącym im. A. Mickiewicza, a także w Biurowcach.KTW. Wystąpią tam m.in.: Eddie Chacon + Jerry & The Pelican System, Alabaster dePlume oraz WOLNO.

Ta edycja właściwie jest pierwszą postpandemiczną. Możemy powiedzieć, że od niej zaczyna się nowa era. To, co się wydarzyło przez ostatnie dwa lata, naznaczyło nas na kolejne. Rzeczywistość nie będzie już wyglądała i brzmiała tak samo – powiedział Artur Rojek w wywiadzie dla WP Gwiazdy.

Kawiarnia Literacka

Jak co roku pojawi się Kawiarnia Literacka, której hasło przewodnie w tym roku brzmi: BUNT. „W czasach niepewności, wojny i katastrofy klimatycznej staramy się odnaleźć sens i możliwości oporu” – napisali organizatorzy. Spotkania w ramach Kawiarni Literackiej poprowadzą Sylwia Chutnik i Karolina Sulej. Będzie można zobaczyć m.in. z popularną rysowniczkę Małgorzatą Halber, reporterkę Urszulę Jabłońską czy przedstawicieli organizacji „Otwarte Klatki”. Dodatkową atrakcją będzie monodram cyrkowy „Mamałyga”, łączący w sobie elementy teatru i sztuki cyrkowej.

Dzieci na OFF Festivalu

Organizatorzy zadbali o najmłodszych uczestników OFF Festivalu, przygotowując dla nich PiaskOFFnicę. To miejsce, gdzie rodzic z dzieckiem znajdzie chwilę na zabawę i edukację, a także będzie mógł skorzystać np. z podgrzewacza jedzenia czy przewijaka. Warto dodać, że dzieci do 10 roku życia wchodzą na festiwal za darmo. Organizatorzy rekomendują dla nich zakup słuchawek wyciszających na terenie festiwalu.

Ceny biletów

Najkorzystniejszy karnet 3-dniowy na OFF Festival kosztuje 419 zł. Za pole namiotowe do tego karnetu trzeba doliczyć kolejne 100 zł. Karnet 1-dniowy to z kolei koszt 249 zł. Pole namiotowe można dokupić również osobno w cenie 110 zł. Miasto Katowice przewidziało bezpłatną linię biletów S1 na festiwal. Kursy będą realizowane od ok. godz. 9 w piątek (5 sierpnia) do ok. godz. 4 rano w poniedziałek (8 sierpnia).

