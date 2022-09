79. Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Wenecji. Złoty Lew dla „Całe to piękno i krew”, Polak z nagrodą

79. Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Wenecji zakończył się w sobotę 10 sierpnia w atmosferze zaskoczenia. Wielu faworytów wyjechało z prestiżowej imprezy bez nagród, a po najwyższe wyróżnienie sięgnęli twórcy filmu dokumentalnego.

Jury Złotego Lwa przyznało dokumentowi Laury Poitras „Całe to piękno i krew” o słynnej fotografce Nan Goldin. Druga co do ważności nagroda konkursu głównego, Srebrny Lew Nagroda Juty powędrował do reżyserki debiutu „Saint Omer” – Alice Diop. Specjalna Nagroda Jury została przyznana filmowi „No Bears” w reżyserii Jafara Panahiego. Irańskiego filmowca nie było w Wenecji. W lipcu został aresztowany pod zarzutem „podżegania do demonstracji” po tym, jak w maju protestował przeciwko ograniczaniu wolności filmowców w jego kraju.

Wśród wyróżnionych na festiwalu w Wenecji znalazł się m.in. Martin McDonagh. Twórca scenariusza do oscarowego hitu „Trzy billboardy za Ebbing, Missouri” został tym razem nagrodzony za scenariusz do „The Banshees of Inisherin” . Luca Guadagnino, twórca hitu „Tamte dni, tamte noce” otrzymał Srebrnego Lwa za „Bones and All” . To kolejny jego film z Timothee Chalametem. Nagrodą Marcello Mastroianniego dla najlepszej młodej aktorki została wyróżniona występująca w tym „Bones and All” Taylor Russell.

W kategoriach aktorskich triumfowały wielkie nazwiska. Puchar Volpiego dla najlepszego aktora trafił do Colina Farrella za jego rolę w „The Banshees of Inisherin” . W kategorii kobiecej nagrodzona została Cate Blanchett za rolę w „Tar” Todda Fielda. Wśród wielkich przegranych festiwalu wymieniana jest Ana de Armas, której nie doceniono za rolę Marilyn Monroe. Bez statuetki z Wenecji wyjechał także Brendan Fraser, którego rola w „Wielorybie” została przyjęta z uznaniem przez krytyków.

Polak nagrodzony w Wenecji

Choć w konkursie głównym nie było polskiej produkcji, w Wenecji nie zabrakło polskiego akcentu. W konkursie Orizzonti (Horyzonty) nagrodę specjalną otrzymał debiutancki film Damiana Kocura „Chleb i sól” .

79. Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Wenecji – lista zwycięzców

Konkurs główny

Złoty Lew: "Całe to piękno i krew" ("All the Beauty and the Bloodshed"), reż. Laura Poitras

Srebrny Lew – Wielka Nagroda Jury: "Saint Omer", reż. Alice Diop

Srebrny Lew – najlepsza reżyseria: Luca Guadagnino za "Bones and All"

Najlepszy scenariusz: Martin McDonagh za "Duchy Inisherin" ("The Banshees of Inisherin")

Puchar Volpiego dla aktorki: Cate Blanchett za "TÁR", reż. Todd Field

Puchar Volpiego dla aktora: Colin Farrell za "Duchy Inisherin", reż. Martin McDonagh

Nagroda Specjalna Jury: "No Bears", reż. Jafar Panahi

Nagroda im. Marcella Mastroianniego dla najlepszego nowego aktora lub nowej aktorki: Taylor Russell za "Bones and All", reż. Luca Guadagnino

Skład jury: reżyser, scenarzysta i producent Mariano Cohn, reżyser i scenarzysta Leonardo Di Costanzo, reżyserka Audrey Diwan (ubiegłoroczna zdobywczyni Złotego Lwa), reżyserka Leila Hatami, scenarzysta Kazuo Ishiguro, aktorka Julianne Moore (przewodnicząca), reżyser, scenarzysta oraz producent Rodrigo Sorogoyen

Konkurs Orizzonti (Horyzonty)

Najlepszy film: "World War III", reż. Houman Seyedi

Nagroda Specjalna Jury: "Chleb i sól", reż. Damian Kocur

Najlepsza reżyseria: Tizza Covi, Rainer Frimmel za film "Vera"

Najlepszy scenariusz: "Blanquita", reż. Fernando Guzzoni

Najlepsza rola męska: Mohsen Tanabandeh za "World War III"

Najlepsza rola kobieca: Vera Gemma za "Vera"

Najlepszy film krótkometrażowy: "Snow in September", reż. Lkhagvadulam Purev-Ochir

Konkurs Orizzonti Extra

Nagroda publiczności: "Nezouh", reż. Soudade Kaadan

Konkurs VR Expanded