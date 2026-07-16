To może być najbardziej kolorowe wydarzenie tego lata. Wstęp wolny!

Grodzisk Mazowiecki ponownie zamieni się w międzynarodową scenę. W dniach 22–26 lipca odbędzie się IV Festiwal Kultur Świata, podczas którego publiczność będzie mogła poznać folklor i zwyczaje artystów z Meksyku, Paragwaju, Kamerunu, Nowej Kaledonii, Polski oraz Kanady. Wszystkie wydarzenia zaplanowano z bezpłatnym wstępem.

Artyści z sześciu krajów na jednej scenie

Czwarta edycja Festiwalu Kultur Świata po raz kolejny zgromadzi zespoły prezentujące tradycje z różnych zakątków globu. Na festiwalowych scenach wystąpią artyści reprezentujący kulturę Kanaków z Nowej Kaledonii, widowiskowe zespoły folklorystyczne z Kamerunu, Meksyku i Paragwaju, a także polski Zespół Regionalny Biołodunajcanie z Białego Dunajca. Gościem specjalnym wydarzenia będzie Polonia Regina z Kanady, od ponad pół wieku pielęgnująca polskie tradycje taneczne i muzyczne poza granicami kraju.

Publiczność będzie mogła zobaczyć zarówno rytualne tańce Melanezji, afrykańskie widowiska pełne energii, meksykański folklor z efektownymi strojami i choreografiami inspirowanymi kulturą Azteków, jak i tradycyjne tańce Podhala czy pieśni wykonywane przez polonijnych artystów z Ameryki Północnej.

Nie tylko koncerty. W programie parada, warsztaty i potańcówki

Festiwal to znacznie więcej niż występy sceniczne. Przez pięć dni Grodzisk Mazowiecki będzie tętnił wydarzeniami odbywającymi się w różnych częściach miasta. Na uczestników czekają codzienne widowiska plenerowe, koncerty na targowisku miejskim, wieczorne potańcówki, festiwalowa parada ulicami miasta, warsztaty oraz uroczyste odsłonięcie muralu. Całość zwieńczy wielki finał w Hali Widowiskowej.

Do programu ponownie dołączy także taneczne wyzwanie, podczas którego mieszkańcy i goście będą mogli nauczyć się wspólnego układu przygotowanego specjalnie na tegoroczną edycję festiwalu.

Spotkanie kultur z różnych kontynentów

Jednym z najbardziej egzotycznych punktów programu będzie występ zespołu OLOBATCH VAKAKARE z Nowej Kaledonii. Artyści zaprezentują tradycyjne tańce Kanaków, wielogłosowe śpiewy oraz muzykę wykonywaną na instrumentach z bambusa i drewna.

Kamerun reprezentować będzie Ballet de la Diaspora Camerounaise, prezentujący tradycje czterech głównych regionów kulturowych kraju. Z kolei meksykańska Compañía de Danza Folklórica de la Ciudad de México pokaże widowiskowe choreografie z różnych regionów Meksyku, a jednym z najefektowniejszych elementów programu będzie pokaz inspirowany kulturą Azteków.

Paragwajski zespół Elenco Folklórico Surcos de mi Tierra zaprezentuje charakterystyczne polki paragwajskie, guaranie oraz tradycyjne tańce wykonywane w regionalnych strojach.

Polskim akcentem wydarzenia będzie występ Zespołu Regionalnego Biołodunajcanie z Białego Dunajca, który od ponad dwóch dekad pielęgnuje tradycje Podhala. Grupa liczy około 150 członków w różnym wieku i prezentuje autentyczną muzykę góralską, tańce oraz widowiska obrzędowe.

Szczególny charakter będzie miał również występ zespołu Polonia Regina z Kanady. Artyści od ponad 55 lat promują polską kulturę za oceanem, prezentując pieśni i tańce z różnych regionów kraju.

Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny

Organizatorzy podkreślają, że Festiwal Kultur Świata to przede wszystkim przestrzeń spotkania ludzi i tradycji, pokazująca, że muzyka, taniec i sztuka potrafią łączyć ponad granicami oraz różnicami kulturowymi.

IV Festiwal Kultur Świata odbędzie się w dniach 22–26 lipca 2026 roku w Grodzisku Mazowieckim. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Szczegółowy program dostępny jest na stronie festiwalu oraz w mediach społecznościowych.

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