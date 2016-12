Film, który rozpoczyna się krwawym morderstwem, popełnionym przez poparzonego(?) mężczyznę, szybko rozwija się w stronę obrazu o zombie, z elementami voodoo, szamanizmu, a nawet satanizmu, gdzie każdy może być podejrzanym, a policja ma pełne ręce roboty. Gdy córka bohatera zostanie opętana, mężczyzna tym bardziej zechce poznać tajemnicę nieczystych sił, które sprawiają, że ludzie stają się agresywni i skłonni do krwawych mordów.

Umiejętnie stopniowane napięcie oraz skomplikowana, pełna wolt fabuła, wciągają i sprawia, że obraz ogląda się z ciekawością i zainteresowaniem. Ostatnia godzina jest szczególnie interesująca. Bo zamiast doprowadzić do konkluzji kilka scen wcześniej, film z nienacka rozwija skrzydła i raczy nas nie jedną, a kilkoma woltami, które stawiają poprzednie sceny w zupełnie nowym świetle, każąc zastanawiać się tak bohaterom, jak i samemu widzowi: Komu zaufasz, komu uwierzysz? Od tego czy podejmiesz właściwą decyzję, może zależeć życie nie tylko twojego dziecka, ale i całej zbiorowości.

Plusem dzieła jest też jego umiejętne wykorzystanie humoru, które sprytnie rozładowuje napięcie. Momentami przywodzi wręcz na myśl rozwiązania znane z „Wysypu Żywych Trupów” Edgara Wrighta. „Lament” bardzo pozytywnie mnie zaskoczyło. Mimo, że obraz jest minimalnie za długi, należy oddać twórcom to, że ich historia jest bardzo sprawnie poprowadzona, potrafi wywołać ciarki na plecach, daje możliwość się pośmiać, a ciągła zgadywanka kto jest dobry, a kto zły, sprawia, że film stale trzyma w napięciu. Dobra robota!

Ocena: 7,5/10





+ Konkurs biletowy

Mamy dla Was 5 podwójnych wejściówek na pokaz przedpremierowy filmu, który odbędzie się w warszawskim kinie Iluzjon, w poniedziałek 28.11 o godzinie 20.00. Aby zdobyć jedną z wejściówek wystarczy w komentarzu pod poniższym wpisem na Facebooku napisać jaki jest Wasz ulubiony horror i krótko uzasadnić swój wybór. Najciekawsze zgłoszenia nagrodzimy podwójną wejściówką. Konkurs trwa do niedzieli 27.11 do 22.00. Powodzenia!

