The Rolling Stones Ole! Ole! Ole!

kadr z filmu "The Rolling Stones Ole! Ole! Ole!" (2016)

"The Rolling Stones: Ole! Ole! Ole!” w reżyserii Paula Dugdale’a to zapis historycznego wydarzenia - przyjazdu The Rolling Stones na Kubę. Pierwszy raz w historii tego kraju udało się przygotować koncert zachodniej muzyki popularnej na taką skalę.