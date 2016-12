Jego film jest zakazany od prawie 30 lat. Słynny reżyser spotkał się z papieżem

Scorsese razem ze swoją rodziną odbył krótkie, ale „bardzo serdeczne” spotkanie z Franciszkiem. „Guardian” zauważył, że reżyser spotkał się z Ojcem Świętym prawie trzy dekady po premierze filmu „Ostatnie kuszenie Chrystusa”. To dzieło, którego reżyserem jest Scorsese znalazło się w pierwszej dziesiątce „Najbardziej antykatolickich filmów wszech czasów” (na pozycji 8.), według rankingu opublikowanego przez amerykańskie pismo katolickie „Faith & Family”.

Nie był to jednak główny powód spotkania z papieżem. 29 listopada odbyła się bowiem prapremiera filmu „Milczenie”. Opowiada on o prześladowaniach jezuitów i zjawisku „ukrytych chrześcijan” w Japonii. Kolejny pokaz filmu odbędzie się w czwartek. Na razie nie wiadomo, czy papież weźmie w nim udział. „Guardian” przypomina również, że Franciszek w młodości wstąpił do zakonu jezuitów, ponieważ chciał zostać misjonarzem w Azji. Miał udać się do Japonii, jednak jego wyjazd nie doszedł do skutku z powodu problemów zdrowotnych.

Scorsese wręczył Franciszkowi dwa XVIII-wieczne japońskie obrazy, które były wykorzystane w filmie.