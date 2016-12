Nie żyje aktor znany z "Gry o Tron". Fani opłakują go na Twitterze

Vaughan szerszej publiczności dał się poznać jako odtwórca roli Maestera Aemona w serialu na podstawie sagi fantasy Georga R. R. Martina "Grza o Tron". Wystąpił także w kilku odcinkach serialu "Porridge" oraz w filmach "Nędzne psy" i "Brazil", kolejno z 1971 i 1985 roku. W 1997 roku został nominowany do nagrody BAFTA dla najlepszego aktora telewizyjnego za kreację w miniserialu "Our Friends in the North".

O śmierci aktora poinformowała jego agentka Sally Long-Innes. "Z żalem informuję, że Peter Vaughan zmarł ok. godz. 10.30 dziś rano" - mogliśmy przeczytać w lakonicznym oświadczeniu. Agentka Vaughana dodała, że odchodził otoczony rodziną, w spokoju. Peter Vaughan urodził się 4 kwietnia 1923 roku.