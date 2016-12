Aktorka Debbie Reynolds nie żyje. Zmarła dzień po swojej córce Carrie Fisher

Informację o śmierci aktorki przekazał syn Debbie Reyonolds, Todd Fisher. – To prawda, ona jest już z Carrie – poinformował media.

W środę Debbie Reynolds trafiła do szpitala w Los Angeles z podejrzeniem udaru. Karetka zabrała ją z domu jej syna Todda Fishera, gdzie wspólnie planowali pogrzeb Carrie.

Przełomem karierze Debbie Reynolds była rola Kathy Selden w filmie „Deszczowa piosenka” ( „Singin' in the Rain” ) z 1952 r., w którym grała m.in. z Gene’em Kellym. Nominowana do Oscara za główną rolę żeńską w filmie „Niezatapialna Molly Brown” (1964). W 2015 roku została uhonorowana nagrodą za działalność humanitarną im. Jeana Hersholta.

Debbie Reynolds jest matką aktorki i pisarki Carrie Fisher, która 23 grudnia doznała ataku serca, a 27 grudnia podano informację o jej śmierci. 60-letnia aktorka doznała ataku serca na pokładzie samolotu podczas podróży z Londynu do Los Angeles 23 grudnia. Już na pokładzie maszyny podjęto próby reanimacji aktorki, która przestała oddychać około 15 minut przed lądowaniem w Los Angeles. Fisher została natychmiast przewieziona do szpitala.

Od 23 grudnia trwała walka o życie Carrie Fisher, której stan określano jako krytyczny. 4 dni od zawału serca, rodzina poinformowała, że aktorka zmarła. Magazynowi "People" informacje o śmierci Fisher przekazał Simon Halls, rzecznik rodziny: "Z głębokim smutkiem zawiadamiam, że Billie Lourd (córka aktorki - red.) potwierdza śmierć swej ukochanej matki Carrie Fisher".

Carrie Fisher jest znana przede wszystkim ze swojej roli w sadze „Gwiezdne Wojny”, w której grała rolę księżniczki Lei – zagrała w czterech filmach tej serii (kultowych IV, V i VI, oraz w najnowszej, VII, reżyserowanej już nie przez Georga Lucasa, a J.J. Abramsa). Wystąpiła również m.in. w „Blues Brothers” czy „Kiedy Harry poznał Sally”.