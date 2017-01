Złote Globy - Najlepszy Serial Dramatyczny - typowanie

Nominacje do Złotych Globów zostały ogłoszone trzy tygodnie temu (12 grudnia) i jak co roku wywołały sporo emocji. O nominacjach filmowych opowiemy w osobnym wpisie, teraz natomiast zabierzemy się za seriale. Produkcje telewizyjne, które podzielone są na seriale długoterminowe, mini-seriale oraz filmy telewizyjne mogliśmy oglądać bądź na ekranach telewizorów lub za pomocą platform internetowych (Netflix, Amazon). Zatem obstawianie zwycięzców w tych kategoriach nie musi przypominać wróżenia z kart. W dzisiejszym wpisie chciałbym omówić nominacje w kategoriach związanych z serialami dramatycznymi, kolejne dwa wpisy dotyczyć będą kolejno seriali komediowych oraz seriali limitowanych i filmów telewizyjnych.

Tegoroczne nominacje w kategoriach serialowych wprowadziły duży powiew świeżości. Wśród nominowanych tytułów w kat. "Najlepszy serial dramatyczny" znajdują się aż 4 tytuły, które miały swą premierę właśnie w tym roku. Spośród kontynuacji na nominację według Stowarzyszenia zasłużył jedynie serial "Gra o tron", który na dobrą sprawę miał w minionym sezonie tylko 2 naprawdę emocjonujące i trzymające w napięciu odcinki. Pomimo udanych drugich sezonów tak bardzo chwalonych w zeszłym roku seriali jak "Mr Robot" czy "Narcos", w tym roku (poza nominacjami aktorskimi dla "Mr Robot") o tych tytułach zapomniano. Powszechne zdziwienie budzi fakt, iż w nominacjach całkowicie pominięto "The Affair", który przez wielu krytyków jest uznawany za najlepszy obecnie serial dramatyczny w USA. Osobiście bardzo żałuję, że zupełnie zapomniano o 2. sezonie "Bloodline" oraz o najnowszych sezonach "Homeland" oraz "House of Cards". Podsumowując, Stowarzyszenie kontynuuje tradycję jednosezonowego nominowania zupełnie nowych tytułów (czy pamiętacie jeszcze, że w zeszłym roku w głównej kat. nominowano "Imperium" oraz "Outlandera"?) oraz przypominania widzom o niektórych tytułach dopiero po jakimś czasie (w końcu, po czterech sezonach, ktoś pomyślał i zdecydowano się na nominacje w kat. aktorskich dla naprawdę dobrych Keri Russell oraz Matthew Rhysa za "Zawód: Amerykanin"). Warto zwrócić jednak uwagę, że tegoroczne premiery są naprawdę mocne i właściwie każdy z nominowanych tytułów zasługuje na wygraną.

kategoria: NAJLEPSZY SERIAL DRAMATYCZNY

GRA O TRON // THE CROWN // WESTWORLD // STRANGER THINGS // THIS IS US

zapewne wygra: "Stranger Things" - żaden z wymienionych wyżej tytułów nie zrobił na widzach takiego wrażenia jak ten. Pozostaje pytanie, czy Hollywoodzkie Stowarzyszenie Prasy Zagranicznej zgodzi się z wyborem widzów czy też może postawi na efektowne "Westworld"?

powinien wygrać: "Stranger Things" lub "This is us"

może zaskoczyć: "The Crown" lub "This is us" (wygrana serialu o tak "normalnej" fabule jak "This is us" naprawdę może zaskoczyć; warto wspomnieć, że tego typu "niespodzianki" powoli stają się tradycją ceremonii)

niewybaczalnie pominięto: "The Affair" oraz "Bloodline" - jeden z tych tytułów mógłby w nominacjach zastąpić wcale nie taki dobry sezon "Gry o tron"

kategoria: NAJLEPSZA AKTORKA W SERIALU DRAMATYCZNYM

Caitriona Balfe (Outlander) // Claire Foy (The Crown) // Keri Russell (Zawód: Amerykanin) // Winona Ryder (Stranger Things) // Evan Rachel Wood (Westworld)

zapewne wygra: Claire Foy/Evan Rachel Wood - tylko one liczą się w tej, wyjątkowo słabej w tym roku, kategorii

powinna wygrać: Evan Rachel Wood

może zaskoczyć: Winona Ryder, której rola w "Stranger Things" pozwoliła wielu o sobie przypomnieć

niewybaczalnie pominięto: Robin Wright ("House of Cards"), Viola Davis ("Sposób na morderstwo")

kategoria: NAJLEPSZY AKTOR W SERIALU DRAMATYCZNYM

Bob Odenkirk (Better Call Saul) // Rami Malek (Mr Robot) // Matthew Rhys (Zawód: Amerykanin) // Billy Bob Thornton (Goliat) // Liev Schreiber (Ray Donovan)

zapewne wygra: Rami Malek - w zeszłym roku przegrał z Jonem Hammem ("Mad Men"), ale w tym roku już nikt mu nie zagraża

powinien wygrać: Rami Malek, bo to dzięki niemu "Mr Robota" ogląda się tak dobrze. Na Globa niewątpliwie zasługuje też Liev Schreiber, który w niektórych odcinkach "Raya Donovana" naprawdę przechodzi samego siebie

może zaskoczyć: -

niewybaczalnie pominięto: Kyle Chandler (Bloodline), Dominic West (The Affair), Anthony Hopkins (Westworld)

kategoria: NAJLEPSZA AKTORKA DRUGOPLANOWA W SERIALU, SERIALU LIMITOWANYM LUB FILMIE TELEWIZYJNYM (w tym roku niemal całkowicie zdominowana przez aktorki seriali dramatycznych)

Lena Headey (Gra o tron) // Mandy Moore (This is us) // Chrissy Metz (This is us) // Thandie Newton (Westworld) // Olivia Colman (Nocny recepcjonista)

zapewne wygra: Thandie Newton, która jest najlepszą aktorką w całym "Westworld"

powinna wygrać: Thandie Newton/Olivia Colman

może zaskoczyć: Moore lub Metz - Globy lubią zaskakiwać nagrodami dla aktorów z seriali premierowych, a więc kto wie... zarówno Moore jak i Metz są w "This is us" fantastyczne, ale Newton to zupełnie inny poziom aktorstwa. Czy zgodzicie się ze mną, że role Moore i Metz powinny być nominowane w kategorii aktorstwa pierwszoplanowego? Ach, te Globy...

niewybaczalnie pominięto: Maura Tierney (The Affair), Jacinda Barrett (Bloodline)

Zgadzacie się z moimi przewidywaniami? Jakich zwycięzców obstawiacie? Za kilka dni spodziewajcie się 2. części wpisu, poświęconego tym razem serialom komediowym.