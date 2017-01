Złote Globy - serial komediowy - typowanie

Hollywoodzkie Stowarzyszenie Prasy Zagranicznej kontynuuje tradycję nominowania zupełnie nowych aktorów i aktorek, co oczywiście zasługuje na pochwałę. Sama nominacja do Złotych Globów jest na tyle prestiżowa, że często dopiero pozwala rozwinąć skrzydła debiutantom i twórcom premierowych tytułów. W tym roku, poza tytułami nominowanymi wielokrotnie już wcześniej ("Figurantka", "Transparent"), nominowano także zwycięski tytuł z zeszłego roku (jak dobrze, że "Mozart in the Jungle" utrzymuje wciąż wysoką formę) oraz dwa seriale, które wcześniej nie były nominowane, tzn. "Atlantę" i "Czarno to widzę". O ile "Atlanta" jest serialem, który miał swą premierę w tym roku (i spotkał się zresztą z ogromnym entuzjazmem ze strony krytyków), o tyle "Czarno to widzę" to serial dobrze nam już znany (obecnie emitowany jest już 3. sezon), przez co ogromnie zaskakuje fakt, że dopiero w tym roku zauważono i doceniono starania aktorskie Anthony'ego Andersona i Tracee Ellis Ross. I chociaż raczej nikogo nie dziwi fakt, że w nominacjach pominięto słabe sezony "Dziewczyn" i "Doliny Krzemowej", to jednak pozostaje smutek i niesmak, że kompletnie zapomniano o nominowanych w zeszłym roku "Bez zobowiązań", czy "Grace&Frankie", które naprawdę zasłużyły przynajmniej na same nominacje. Na nominację (i w końcu na wygraną!) bez wątpienia zasłużył również "Orange is the New Black", który chyba nigdy nie doczeka się zwycięstwa. Cóż, takie są właśnie Złote Globy - niektórych z wyborów Stowarzyszenia nie sposób logicznie uzasadnić.

kategoria: NAJLEPSZY SERIAL KOMEDIOWY LUB MUSICAL

ATLANTA // FIGURANTKA // TRANSPARENT // CZARNO TO WIDZĘ // MOZART IN THE JUNGLE

zapewne wygra: "Atlanta" - serial zebrał mnóstwo dobrych recenzji od krytyków, a więc... kto wie?

powinien wygrać: "Mozart in the Jungle" lub "Transparent" (czy tylko ja mam problem z uznawaniem "Transparent" za serial komediowy?)

może zaskoczyć: "Figurantka", czyli ulubiony serial komediowy wszystkich Amerykanów

kategoria: NAJLEPSZA AKTORKA W SERIALU KOMEDIOWYM LUB MUSICALU

Rachel Bloom (Crazy Ex-Girlfriend) // Julia Louis-Dreyfus (Figurantka) // Issa Rae (Niepewne) // Tracee Ellis Ross (Czarno to widzę) // Gina Rodriguez (Jane The Virgin) // Sarah Jessica Parker (Rozwód)

zapewne wygra: Julia Louis-Dreyfus (to już jej 5. nominacja do Złotych Globów za "Figurantkę"), której zagrozić może jedynie Issa Rae

powinna wygrać: Sarah Jessica Parker, która w "Rozwodzie" zręcznie balansuje pomiędzy rolą dramatyczną a komediową

może zaskoczyć: Issa Rae, o której jest w ostatnim czasie naprawdę głośno (równie głośno, co o Lenie Dunham z czasów 1. sezonu "Dziewczyn")

kategoria: NAJLEPSZY AKTOR W SERIALU KOMEDIOWYM LUB MUSICALU

Donald Glover (Atlanta) // Nick Nolte (Graves) // Jeffrey Tambor (Transparent) // Anthony Anderson (Czarno to widzę) // Gael Garcia Bernal (Mozart in the Jungle)

zapewne wygra: Donald Glover, do którego bez wątpienia należał 2016 rok

powinien wygrać: Jeffrey Tambor/Gael Garcia Bernal - zarówno jeden jak i drugi ma już na swoim koncie Złotego Globa, ale tego typu trofeów nigdy za dużo, prawda?

może zaskoczyć: -

W ostatniej części omówię nominacje do seriali limitowanych oraz filmów telewizyjnych.