Złote Globy - Miniseriale - typowanie

Wystarczy jedno spojrzenie na listy nominacyjne, żeby wiedzieć, iż w 2016 roku liczyły się tak naprawdę trzy tytuły. Pierwszym z nich jest oczywiście "American Crime Story: Sprawa O.J. Simpsona", czyli wielki wygrany Nagród Emmy (aż 9 statuetek na 13 nominacji!). Serial jest absolutnie wybitny, oglądanie go daje widzom ogromną frajdę i wszystko wskazuje na to, że i tym razem na jego konto trafią wszystkie możliwe nagrody. Konkurencję stanowią jedynie "Długa Noc" (czyli serial, którego wielkiego sukcesu nie przewidziało nawet samo HBO) oraz "Nocny Recepcjonista", który pomimo bardzo rozbieżnych opinii krytyków zdołał zdobyć aż 4 nominacje. Dużą uwagę zwraca brak nominacji dla najnowszego sezonu "American Horror Story", w przypadku którego pobicie kolejnego rekordu oglądalności pojedynczego odcinka nie przełoży się na zdobycie Globa. Trzeba przyznać, że Hollywoodzkie Stowarzyszenie Prasy Zagranicznej wykonało kawał dobrej roboty na etapie nominacji. Pozostaje jedynie niedosyt, że 2. sezon "American Crime" zebrał tylko dwie nominacje, choć należy uczciwie przyznać, iż nawet w przypadku większej ich liczby, i tak przegrałby w porównaniu z konkurencją.

kategoria: NAJLEPSZY SERIAL LIMITOWANY LUB FILM TELEWIZYJNY

AMERICAN CRIME // DŁUGA NOC / NOCNY RECEPCJONISTA // AMERICAN CRIME STORY: SPRAWA O.J. SIMPSONA // GARDEROBIANY

zapewne wygra: "American Crime Story: Sprawa O.J. Simpsona" - nie może być inaczej

powinien wygrać: "American Crime Story: Sprawa O.J. Simpsona"

może zaskoczyć: "Długa Noc" - naprawdę ciężko przewidzieć, na ile serial HBO może konkurować z ACS, ale jeśli jakikolwiek tytuł może zagrozić hitowi FX, to właśnie ten

kategoria: NAJLEPSZA AKTORKA W SERIALU LIMITOWANYM LUB FILMIE TELEWIZYJNYM

Felicity Huffman (American Crime) // Charlotte Rampling (London Spy) // Riley Keough (The Girlfriend Experience) Sarah Paulson (American Crime Story: Sprawa O.J. Simpsona) // Kerry Washington (Nominacja)

zapewne wygra: Sarah Paulson, która właściwie nie ma żadnej konkurencji w swej kategorii

powinna wygrać: Sarah Paulson

może zaskoczyć: -

kategoria: NAJLEPSZY AKTOR W SERIALU LIMITOWANYM LUB FILMIE TELEWIZYJNYM

Courtney B. Vance (American Crime Story: Sprawa O.J. Simpsona) // John Turturro (Długa noc) // Tom Hiddleston (Nocny Recepcjonista) // Riz Ahmed (Długa noc) // Bryan Cranston (Do końca)

zapewne wygra: Courtney B. Vance

powinien wygrać: Courtney B. Vance, który w ACS zagrał rolę swego życia

może zaskoczyć: Tom Hiddleston, którego Amerykanie kochają równie mocno co Brytyjczycy (i cała reszta świata); zaskoczyć mogą też John Turturro i Riz Ahmed - nie mogę oprzeć się wrażeniu, że Stowarzyszenie puści oczko do produkcji HBO i nagrodzi któregoś z nich, jednak opinia ta wynika wyłącznie z wieloletniej znajomości specyfiki rozdawania nagród przez Stowarzyszenie; podsumowując, w tym roku to wyjątkowo mocno obsadzona kategoria.

kategoria: NAJLEPSZY AKTOR DRUGOPLANOWY W SERIALU, SERIALU LIMITOWANYM LUB FILMIE TELEWIZYJNYM

John Travolta (American Crime Story: Sprawa O.J. Simpsona) // Christian Slater (Mr. Robot)

John Lithgow (The Crown) // Sterling K. Brown (American Crime Story: Sprawa O.J. Simpsona) // Hugh Laurie (Nocny Recepcjonista)

zapewne wygra: John Lithgow/Sterling K. Brown

powinien wygrać: jak wyżej - Lithgow zagrał najlepszego Churchilla w historii telewizji, a Sterling K. Brown zagrał moim zdaniem najlepszą postać w "American Crime Story" (aktor bez wątpienia powinien zostać nominowany również za genialną rolę w "This is Us")

może zaskoczyć: John Travolta - Stowarzyszenie lubi nagradzać słynnych aktorów za role w serialach, a więc Travolta ma całkiem spore szanse.

Aktorki drugoplanowe w kategorii seriali limitowanych reprezentuje jedynie Olivia Colman (Nocny Recepcjonista), która może okazać się "czarnym koniem" i zdeklasować typowaną przez wszystkich Thandie Newton (Westworld). Bez wątpienia czeka nas dużo emocji i sporo zaskoczeń. Rozdanie Złotych Globów już w najbliższy weekend, w nocy z niedzieli na poniedziałek czasu polskiego. Niech zwyciężą najlepsi!