Złote Globy - zwycięzcy

Początek wieczoru upłynął bez większych zaskoczeń, jednak późniejsza część nocy zaczęła zaskakiwać we wzrastającym tempie. Laureaci nie kryli prawdziwych emocji na scenie i często przemawiali bez przygotowania. Głównym zwycięzcą Gali został film "La La Land" Damiena Chazelle'a, który zgarnął każdą nagrodę do której był nominowany. Najlepszym Dramatem został "Moonlight", który wygrał wyłącznie w tej, najważniejszej, kategorii. Wielkim tryumfatorem wieczoru okazał się także serial "Nocny Recepcjonista", który zgarnął aż cztery statuetki. Komediowa "Atlanta" może poszczycić się dwiema statuetkami, tyle samo co "The Crown" (w obu wypadkach była to kategoria Najlepszy Serial oraz nagroda aktorska).

Jimmy Fallon rozpoczął Galę z grubej rury, bardzo zgrabnym muzycznym numerem inspirowanym filmem "La La Land", podczas którego przewinęło się wiele aktorów i aktorek (nie tylko) nominowanych w najróżniejszych kategoriach. Jednak najlepszym momentem wieczoru była pełna pasji przemowa Meryl Streep, która odbierając nagrodę za Całokształt Twórczości, nie mogła nie pozwolić sobie na przestrogę i przypomnienie ważnej społecznie roli, jaką aktorzy i dziennikarze odgrywają w dzisiejszym świecie, unaoczniając, że powinni oni wspomagać rozwój lepszego świata. Drugim najlepszym momentem Gali była przemowa Violi Davis, która chwaląc Meryl Streep zdradziła też wiele emocji, które siedzą w każdym aktorze. Trzeci najlepszy moment to komediowe duo Kirsten Wiig i Steve Carrell, który z pełną powagą opowiadali smutne historie o pierwszym razie, gdy oglądali film animowany w kinie. Morze humoru i najzabawniejszy moment całej gali, która poza tym upłynęła w dość standardowej atmosferze, bez żadnych ekscesów czy ciekawostek. Można zaliczyć do nich chyba jedynie poświęcenie całego In Memoriam Debbie Reynolds i Carrie Fisher czy moment, który nie poleciał chyba na antenie, a został zgifowany i wrzucony do Internetu - pocałunek Ryana Reynoldsa i Andrew Garfielda. Poza tym - Gala jak każde inne.

Przejdźmy więc może do pełnej listy zwycięzców:

FILM DRAMATYCZNY - "Moonlight"

FILM KOMEDIOWY LUB MUSICAL - "La La Land"

REŻYSERIA - Damien Chazelle - "La La Land"

SCENARIUSZ - Damien Chazelle - "La La Land"

FILM ZAGRANICZNY - "Elle"

FILM ANIMOWANY - "Zwierzogród"

AKTORKA W FILMIE DRAMATYCZNYM - Isabelle Huppert - "Elle"

AKTOR W FILMIE DRAMATYCZNYM - Casey Affleck - "Manchester by the Sea"

AKTORKA W KOMEDII LUB MUSICALU - Emma Stone - "La La Land"

AKTOR W KOMEDII LUB MUSICALU - Ryan Gosling - "La La Land"

AKTORKA DRUGOPLANOWA - Viola Davis - "Fences"

AKTOR DRUGOPLANOWY - Aaron Taylor-Johnson - "Zwierzęta nocy"

PIOSENKA - "City of Stars" - "La La Land"

MUZYKA W FILMIE FABULARNYM - "La La Land"

SERIAL DRAMATYCZNY - "The Crown"

SERIAL KOMEDIOWY - "Atlanta"

FILM TELEWIZYJNY LUB MINISERIAL - "American Crime Story: Sprawa O.J. Simpsona"

AKTORKA W SERIALU DRAMATYCZNYM - Claire Foy - "The Crown"

AKTOR W SERIALU KOMEDIOWYM LUB MUSICALU -Donald Glover - "Atlanta"

AKTOR W SERIALU DRAMATYCZNYM - Billy Bob Thornton - "Goliath"

AKTORKA W MINISERIALU ALBO FILMIE TELEWIZYJNYM -Sarah Paulson - "American Crime Story: Sprawa O.J. Simpsona"

AKTORKA W SERIALU KOMEDIOWYM LUB MUSICALU - Tracee Ellis Ross - "Black-ish"

AKTOR W MINISERIALU ALBO FILMIE TELEWIZYJNYM - Tom Hiddleston - "Nocny recepcjonista"

AKTORKA DRUGOPLANOWA W SERIALU, MINISERIALU ALBO FILMIE TELEWIZYJNYM - Olivia Colman - "Nocny recepcjonista"

AKTOR DRUGOPLANOWY W SERIALU, MINISERIALU ALBO FILMIE TELEWIZYJNYM - Hugh Laurie - "Nocny recepcjonista"

