Nowy świat - już na DVD

W podróży ku lepszemu, w ucieczce od złego, przyglądamy się losom trzech młodych imigrantów z Białorusi, Ukrainy i Afganistanu, dla których Polska stała się tytułowym „nowym światem”.

Żanna (Olga Kawalaj-Aksenowa) – Białorusinka, która wraz ze swoją córką, po opuszczeniu męża (Dariusz Majchrzak) białoruskiego opozycjonisty, mieszka u siostry w Warszawie. Chce się od nich jak najszybciej wyprowadzić i w końcu stworzyć normalne życie ze swoim chłopakiem. Jej plany komplikuje mąż, który ponownie zostaje aresztowany i w areszcie podpisuje lojalkę z tęsknoty za rodziną. Kogo Żanna wybierze? Czy posłucha głosu serca, czy tego, co podpowiada jej rozum?

Azzam (Hassan Akkouch) – Afgańczyk, pracujący dla polskiej armii jako tłumacz, jest traktowany jako zdrajca w swojej ojczyźnie. Po ewakuacji do Polski nie potrafi otrząsnąć się z wojennych przeżyć. Cena, jaką musi zapłacić za wolność, okazuje się być bardzo wysoka. Czy odnajdzie się w nowym świecie, w którym zawsze będzie tym „obcym”?

Wiera (Karina Minajewa) – Ukrainka, która ucieka do Polski, aby w tajemnicy przed rodziną dokonać operacji zmiany płci. Niespodziewana wizyta jej ojca oraz małego syna sprawia, że musi na nowo zmierzyć się z tym kim jest i z tym, kim chce się stać. Czy można być dobrym ojcem, w ciele kobiety?

„Nowy świat” – to trzy nowele, a tak naprawdę kilka debiutów. Do współpracy z debiutującymi scenarzystami zostali zaproszeni trzej debiutujący reżyserzy, a następnie trzej młodzi debiutujący operatorzy. – Zaryzykowaliśmy i daliśmy szansę wypowiedzi na ważny temat młodym ludziom. Swego czasu zrobiliśmy to już przy „Odzie do radości” w reżyserii Jana Komasy, Ani Kazejak i Maćka Migasa –mówi producent Jan Kwieciński, również debiutujący na dużym ekranie filmem „Nowy świat”.

– Wszystkim nam zależało, żeby te trzy historie składały się w jedną całość. Dlatego też konsultowaliśmy swoje pomysły scenariuszowe, aby te historie o poszukiwaniu tożsamości były spójne i tworzyły jedną całość, jeden film – mówi reżyser Michal Wawrzecki odpowiedzialny za realizację noweli „Azzam”.

Jednym z największych wyzwań z jakimi musieli zmierzyć się realizatorzy filmu „Nowy świat” było skompletowanie obsady, która – z racji tematyki obrazu – w dużej części składa się z obcokrajowców.

W każdej części główne role przypadły aktorom zagranicznym. Bohaterką części reżyserowanej przez Elżbietę Benkowską jest Białorusinka Żanna, która związana jest z aktywnym opozycjonistą. – Ponieważ zależało mi na jak największej wiarygodności, zaczęliśmy szukać aktorki na. Jednak agencje aktorskie i same aktorki na Białorusi, odmówiły współpracy z nami, z powodów politycznych. I tak znaleźliśmy się w Moskwie, gdzie poznałam Olgę Aksenową. Na castingu okazała się najlepsza – wspomina Elżbieta Benkowska.

– Praca przy tym filmie była dla mnie wielką przyjemnością. Poznałami polubiłam wielu ludzi. Gdy wróciłam do Moskwy i znajomi pytali mnie jak Polacy odnosili się do mnie, mogłam szczerze powiedzieć, że nie czułam się wykluczona, nikt nie atakował mnie z powodów politycznych. Ten film był też ciekawym eksperymentem, gdyż nie mówię po polsku ani białorusku, czyli w językach, których używałam na planie. Pochodzę z Moskwy, myślę po rosyjsku, a z ekipą rozmawiałam po angielsku, natomiast na planie musiałam mówić po białorusku i po polsku – mówi Olga Aksenowa.

Najtrudniejsze zadanie castingowe miał stanęło przed Łukaszem Ostalskim, którego historia „Wiera” bazuje na ukazywaniu ekstremalnych stanów. Oprócz wątkuimigranckiego, bardzo kluczowy jest motyw transseksualizmu. Znaleziono aktora, który miał zagrać transseksualistkę, ale wszystko się zmieniło, gdy pojawiła się Karina. – Tuż przed zdjęciami, znaleźliśmy Karinę, która urodziła się chłopakiem.Przechodzi transformację i znajduje się dokładnie w tym samym momencie co nasza bohaterka – mówi Ostalski.

– Gdy zaproponowano mi rolę Wiery, z początku przestraszyłam się i nie chciałam jej zagrać. Jednak po dłuższym zastanowieniu pomyślałam, że warto opowiedzieć historię, która może być uskrzydlająca i podnosząca na duchu – zdradza Karina Minajewa, odtwórczyni roli Wiery.

Premiera filmu „Nowy Świat” odbyła się podczas 40. Festiwalu Filmowego w Gdyni w roku 2015. Rok później na krakowskim festiwalu OFF Camera obraz zdobył II nagrodę w Konkursie Polskich Filmów Fabularnych.

Film Benkowskiej, Ostalskiego i Wawrzeckiego został ciepło przyjęty przez krytyków. – Twórców trzech nowel-etiud zebranych pod wspólnym szyldem „Nowy świat” należy więc absolutnie pochwalić za podjęcie wyzwania i szlachetne intencje. Pochwały należą się im również za odwagę w obsadzeniu w głównych rolach osób nieznanych, spoza Polski, często wręcz amatorów, którzy nigdy wcześniej z aktorstwem nie mieli do czynienia – pisała o filmie Dagmara Romanowska na łamach portalu Onet.pl.

– Twórcy są młodzi, ale „Nowy Świat” nie „trąci” studenckim, nieopierzonym kinem. Benkowska, Olstalski i Wawrzecki w pełen wyczucia sposób opowiadają o najtrudniejszej z walk – o siebie. Stawiane przez nich pytania zadają sobie nie tylko przybysze, a też „tutejsi”. Wrażliwe, uważne, mądre kino – wtórowała jej Anna Tatarska w cojestgrane24.wyborcza.pl.

– Można zarzucić młodym twórcom pewne niedociągnięcia w scenariuszach, ale jednocześnie trzeba pochwalić za to, że chodzą po ziemi i umieją znaleźć temat. To powinno zaprocentować w przyszłości – pisał o filmie Zdzisław Pietrasik w tygodniku „Polityka”.

WYDANIE DVD

Film „Nowy świat” na DVD zadebiutuje już 11 stycznia 2017.

Na płytach obok filmu znajdą się również wyjątkowe dodatki specjalne:

ïzwiastun filmu „Powidoki”

ïzwiastun kinowy „Nowy świat”

ïmateriały z planu

