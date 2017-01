Disney zrobił bajkę z Hitlerem. To uchroniło go przed bankructwem

Podczas II Wojny Światowej Walt Disney prawie zbankrutował. Fantazja z 1940 roku niemal zrujnowała jego studio. Wtedy amerykański rząd zaproponował mu kontrakt na zrealizowanie 32 animacji propagandowych. Tak powstała „Education for Death: The Making of Nazi” („Edukacja śmierci: powstawanie nazisty”), którą pokazano w kinach w 1943 roku. Pokazano w niej, jak niewinne dzieci zamieniają się w potwory pod wpływem propagandy hitlerowskiej.

Animacja jest adaptacją książki Gregora Ziemera. Główny bohater to Hans, który od dziecka uczy się jak być bezlitosnym żołnierzem. Dzięki tej i innym produkcjom wykonanym na zlecenie amerykańskiego rządu, wytwórnia Disneya przetrwała i stworzyła w przyszłości hity takie jak Śpiąca Królewsna, Alicja w Krainie Czarów czy Kopciuszek.