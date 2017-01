Złote Maliny 2017 - nominacje

Najwięcej nominacji otrzymały filmy: „Zoolander 2” (9), „Batman V Superman: Świt Sprawiedliwości” (8) oraz „Co Ty wiesz o swoim dziadku?” (6).

W tym roku zdecydowano się nie przyznawać „Nagrody Odrodzenia” (Razzie Redemption Award), przyznawanej za powrót do filmowych łask i dobrej formy. Co więcej - członkowie Akademii Złotych Malin uznali, że rok 2016 był tak złym rokiem dla kina, że w wielu kategoriach powiększyli liczbę nominacji z 5 do 6.

Dwa lata temu, w 2015 roku mieliśmy możliwość uczestnictwa w Gali Złotych Malin, a to nasza krótka relacja z wydarzenia.

Pełna lista nominowanych

Najgorszy Film

"Batman v Superman: Świt sprawiedliwości" // "Co ty wiesz o swoim dziadku" // "Bogowie Egiptu" // "Hillary's America: The Secret History of the Democratic Party" // "Dzień Niepodległości: Odrodzenie" // "Zoolander 2"

Najgorszy Aktor

Ben Affleck - "Batman v Superman: Świt sprawiedliwości" // Henry Cavill - "Batman v Superman: Świt sprawiedliwości" // Robert de Niro - "Co ty wiesz o swoim dziadku" // Gerard Butler - "Bogowie Egiptu" i "Londyn w ogniu" // Dinesh D'Souza - "Hillary's America: The Secret History of the Democratic Party" // Ben Stiller - "Zoolander 2"

Najgorsza Aktorka

Megan Fox - "Wojownicze żółwie ninja: Wyjście z cienia" //Tyler Perry - "Boo! A Madea Halloween" // Julia Roberts - "Dzień Matki" // Becky Turner - "Hillary's America: The Secret History of the Democratic Party" // Naomi Watts - "Seria Niezgodna: Wierna" i "Osaczona" // Shailene Woodley - "Seria Niezgodna: Wierna"





Najgorszy Aktor Drugoplanowy

Nicolas Cage - "Snowden" // Johnny Depp - "Alicja po drugiej stronie lustra" // Will Ferrell - "Zoolander 2" // Jesse Eisenberg - "Batman v Superman: Świt sprawiedliwości" // Jared Leto - "Legion Samobójców" // Owen Wilson - "Zoolander 2"

Najgorsza Aktorka Drugoplanowa

Julianne Hough - "Co ty wiesz o swoim dziadku" // Kate Hudson - "Dzień Matki" // Aubrey Plaza - "Co ty wiesz o swoim dziadku" // Jane Seymour - "Pięćdziesiąt twarzy Blacka" // Sela Ward - "Dzień Niepodległości: Odrodzenie" // Kristen Wiig - "Zoolander 2"

Najgorsze Ekranowy Duet

Ben Affleck i jego Najlepszy Nieprzyjaciel na Zawsze Henry Cavill - "Batman v Superman: Świt sprawiedliwości" // każdy z pojawiających się dwóch bogów egipskich lub śmiertelników -"Bogowie Egiptu" // Johnny Depp jego obrzydliwie jaskrawy kostium - "Alicja po drugiej stronie lustra" // cała obsada niegdyś szanowanych aktorów - "Ukryte piękno" // Tyler Perry i ta sama wysłużona peruka - "BOO! A Madea Halloween" // Ben Stiller i jego Najlepszy Nieśmieszny przyjaciel Owen Wilson - "Zoolander 2"

Najgorsza Reżyseria

Dinesh D'Souza i Bruce Schooley - "Hillary's America: The Secret History of the Democratic Party" // Roland Emmerich - "Dzień niepodległości: Odrodzenie" // Tyler Perry - "BOO! A Madea Halloween" // Alex Proyas - "Bogowie Egiptu" // Zack Snyder - "Batman v Superman: Świt sprawiedliwości" // Ben Stiller - "Zoolander 2"

Najgorszy Prequel, Remake lub Sequel

"Alicja po drugiej stronie lustra" // "Batman v Superman: Świt sprawiedliwości" // "Dzień Niepodległości: Odrodzenie" // "Pięćdziesiąt twarzy Blacka" // "Wojownicze żółwie ninja: Wyjście z cienia" // "Zoolander 2"

Najgorszy Scenariusz

"Batman v Superman: Świt sprawiedliwości" // "Co ty wiesz, o swoim dziadku" // "Bogowie Egiptu" // "Hillary's America: The Secret History of the Democratic Party" // "Dzień niepodległości: Odrodzenie" // "Legion samobójców"

