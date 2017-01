Oscary 2017 - nominacje

Kilkanaście minut po 14 polskiego czasu ogłoszona została pełna lista nominacji do tegorocznych Oscarów. Najwięcej szans na wygraną ma film Damiena Chazell'a "La La Land" z pokaźną liczbą 14 nominacji. Goni go "Moonlight" z 8 nominacjami oraz "Arrival. Nowy Początek" z taką samą liczbą nominacji. Zaraz po nich plasuje się "Manchester by the sea", "Przełęcz Ocalonych" oraz "Lion. Droga do domu", wszystkie z 6 nominacjami. Zaskakuje brak nominacji dla Amy Adams w kategorii Najlepszej Aktorki, gdyż rok 2016 przyniósł jej dwie wielkie role - w "Arrival. Nowym Początku" i "Zwierzętach Nocy". Nominacja zapewne poszła w ręce Meryl Streep za "Boską Florence", poprawny film, który jednak nie stanowi jednak kolejnej wybitnej kreacji aktorki, a jedynie poprawną, dobrą. Nominacja Streep wydaje się być więc oscarowym samograjem, na zasadzie - skoro jest Meryl, to trzeba ją nominować. Zwłaszcza, że to już jej okrągła, 20 nominacja.

Pełna lista nominowanych poniżej

Najlepszy Film

"Nowy początek" // "Przełęcz ocalonych" // "Hidden Figues (Ukryte działania)" //"Lion. Droga do domu" //"Moonlight" // "Fences" // "Aż do piekła" // "La La Land" // "Manchester by the Sea"

Najlepszy Reżyser

Denis Villeneuve - "Nowy początek" // Mel Gibson - "Przełęcz ocalonych" // Damien Chazelle - "La La Land" // Kenneth Lonergan - "Manchester by the Sea" // Barry Jenkins - "Moonlight"

Najlepszy Scenariusz Adaptowany

"Nowy początek" // "Fences" // "Hidden Figures" // "Lion. Droga do domu" // "Moonlight"

Najlepszy Scenariusz Oryginalny

"Aż do piekła" // "La La Land" // "Lobster" // "Manchester by the Sea" // "20th Century Women"

Najlepsza Aktorka

Isabelle Huppert

-

" Elle "

//

Ruth Negga

-

" Loving "

//

Natalie Portman

-

" Jackie "

//

Emma Stone

-

" La La Land "

//

Meryl Streep

-

"Boska Florence"

Najlepszy Aktor

Casey Affleck "Manchester by the sea" // Andrew Garfield "Przełęcz Ocalonych" // Ryan Gosling "La La Land" // Viggo Mortensen "Captain Fantastic" // Denzel Washington "Fences"

Najlepsza Aktorka Drugoplanowa

Viola Davis - "Fences" // Naomie Harris - "Moonlight" // Nicole Kidman - "Lion. Droga do domu" // Octavia Spencer - "Ukryte działania" // Michelle Williams - "Manchester by the Sea"

Najlepszy Aktor Drugoplanowy

Mahershala Ali "Moonlight" // Jeff Bridges "Aż do piekła" // Dev Patel, "Lion"// Michael Shannon "Zwierzęta Nocy"

Najlepszy Film Nieangielskojęzyczny

"Tanna" // "Land of Mine" // "Toni Erdmann" // "Klient" // "A Man Called Ove"

Najlepszy Dokument

"Fuocoammare. Ogień na morzu" //"I Am Not Your Negro"// "Życie animowane" // "O.J.: Made in America" // "13th" /

Najlepsza Animacja

"Kubo i dwie struny" // "Nazywam się Cukinia" // "Vaiana: Skarb oceanu" // "Czerwony żółw" //"Zwierzogród"

Najlepsza Piosenka

-

" La La Land "

//

-

" Trolle "

//

-

" La La Land "

//

-

" Jim "

//

-

" Vaiana: Skarb oceanu "

Najlepsza Muzyka

"Jackie" // "La La Land" // "Lion. Droga do domu" // "Moonlight" // "Pasażerowie"

Najlepsze Zdjęcia

Bradford Young "Arrival" // Linus Sandgreen "La La Land" / Greg Fraser "Lion" // James Laxton "Moonlight" // Bodrigo Pieto "Silence"

Najlepszy Montaż

"Nowy początek" // "Przełęcz ocalonych" // "Aż do piekła" // "La La Land" // "Moonlight"

Najlepsze Efekty Specjalne

"Deepwater Horizon" // "Doktor Strange" // "Księga dżungli" // "Kubo i dwie struny" // "Łotr 1. Gwiezdne Wojny - Historie"

Najlepszy Dźwięk

" Nowy początek "

//

" Przełęcz ocalonych "

//

" La La Land "

//

" Łotr 1. Gwiezdne wojny - historie "

//

" 13 godzin: Tajna misja w Bengazi "

Najlepszy Montaż Dźwięku

" Nowy początek "

//

" Żywioł. Deepwater Horizon "

//

" Przełęcz ocalonych "

//

" Łotr 1. Gwiezdne wojny - historie "//

" Sully "

Najlepsza Scenografia

" Nowy początek "

//

" Fantastyczne zwierzęta i jak je znaleźć "

//

" Ave, Cezar! "

//

" La La Land "

//

" Pasażerowie "

Najlepsze Kostiumy

" Sprzymierzeni " // " Fantastyczne zwierzęta i jak je znaleźć " // " Boska Florence " // " Jackie " // " La La Land "

Najlepsza Charakteryzacja

"A man called Ove" // "Star Trek: W nieznane" // "Legion samobójców"

Najlepszy Film Krótkometrażowy

"Ennemis intérieurs" // "La Femme et le TGV" // "Silent Night" // " Chór " // " Timecode "

Zapisz

Zapisz





Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz