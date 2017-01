Fest Makabra - pierwsze uderzenie

Pełna lista kin uczestniczących w imprezie, wraz z terminami seansów na oficjalnej stronie wydarzenia poniżej.

1. BODOM (polska premiera) Finlandia, Estonia 2016 | 85 min | horror

W lutym i w marcu w wybranych kinach w całej Polsce odbędzie się pierwsza edycja FestMakabry.Filmy, które zakwalifikowały się do pierwszej edycji FestMakabry:

Brutalny fiński horror inspirowany prawdziwą masakrą nad jeziorem Bodom z 1960 roku, która wstrząsnęła całym krajem i do dziś budzi gorące emocje. Reżyser filmu, Taneli Mustonen, znalazł się na liście 10 najbardziej utalentowanych młodych filmowców ze Skandynawii, przygotowanej przez prestiżowy magazyn Variety.

Latem 1960 roku czworo obozujących nad jeziorem nastolatków zostaje brutalnie zaatakowanych nożem podczas snu. Masakrę przeżywa tylko jedno z nich, jednakże nic nie pamięta z koszmarnej nocy, a sam morderca nie zostaje zidentyfikowany ani ujęty. Legendy głoszą, że do dziś ukrywa się w pobliskich lasach. Pół wieku później obozowisko nad jeziorem Bodom odwiedza grupa młodych śmiałków z nadzieją na dobrą zabawę i rozwiązanie tajemniczej sprawy poprzez szczegółowe odtworzenie okrutnego morderstwa. Gdy zapada noc, okazuje się jednak, że nie wszyscy przybyli tu z czystymi intencjami. Stawką w pełnej zaskakujących zwrotów akcji śmiertelnej grze będzie ich życie.

2. AMERYKAŃSKI BURGER (polska premiera) Szwecja 2014 | 78 min | komedia, horror

Nieobliczalny szwedzki horror komediowy składający krwisty hołd amerykańskim fast-foodom i kultowym slasherom z obowiązkowymi cheerleaderkami, kujonami i niezbyt lotnymi intelektualnie mięśniakami. Po seansie „Amerykańskiego burgera” już nigdy nie spojrzycie tak samo na Wasze ulubione burgery!

Grupa amerykańskich studentów, wśród których znajdują się cheerleaderki, umięśnieni futboliści i pogardzane kujony, wyrusza busem w krajoznawczą podróż po Europie. Po drodze na terenie Szwecji zatrzymują się na skraju leśnej głuszy przy budce z fast-foodem, z dumą sprzedającej stuprocentowe Amerykańskie Burgery. Po skosztowaniu ukochanego dania trafiają do pobliskiej Fabryki Burgerów. Wizyta w odizolowanym przedsiębiorstwie okaże się jednak dla nich śmiertelną pułapką, która niczego nieświadomym turystom odsłoni całą prawdę na temat metod przyrządzania burgerów w Europie.

3. KLĄTWA ŚPIĄCEJ KRÓLEWNY (polska premiera) USA 2016 | 89 min | horror, fantasy, thriller

„Klątwa Śpiącej Królewny” to niezwykle klimatyczny, gotycki horror z elementami fantasy, odświeżający w mrocznym tonie klasyczną baśń Charles′a Perraulta.

Thomas Kaiser (Ethan Peck) niespodziewanie dostaje w spadku ogromny rodowy dwór, od pokoleń należący do jego rodziny, a wraz z nim – pradawną klątwę, której początki sięgają średniowiecznych Wypraw Krzyżowych. Zmuszony do przyjęcia nowej roli „obrońcy” – strażnika wyznaczonego do utrzymania złych demonów w obrębie domu – musi rozwikłać tajemnicę mrocznej rezydencji i wybudzić przetrzymywaną w przerażającej otchłani piękną Briar Rose (India Eisley), którą zna ze swoich koszmarnych snów.

4. ATAK KRWIOŻERCZYCH DONATÓW (polska premiera) USA 2016 | 98 min | komedia, horror

Objadaliśmy się nimi przez lata, teraz przyszła kolej na ich zemstę! „Atak krwiożerczych donatów” to świadomie kiczowata, bezwstydnie niepoważna i pyszna parodia kina grozy spod znaku kultowego “Ataku krwiożerczych pomidorów” z 1978 roku, którą oglądać będziecie z WYPIEKAMI!

Na skutek niefortunnego wypadku z chemikaliami zwykłe donaty przeobrażają się w krwiożerczych zabójców. Teraz troje cukierników: Johnny, Michelle i Howard muszą ratować senne miasteczko przed… atakiem krwiożerczych donatów!

5. POD MROCZNĄ GÓRĄ (polska premiera) Kanada 2014 | 99 min | horror, thriller

Doskonale przyjęty na festiwalach Fantasia i w Austin („napięcie nie do zniesienia”, „doskonały realizacyjnie”, „najlepszy horror festiwalu”) horror zimowy osadzony w klimatycznym, ośnieżonym krajobrazie Północnej Kanady. Filmowy list miłosny do kultowego horroru „Coś” Johna Carpentera z Kurtem Russellem.

Grupa archeologów odkrywa w Północnej Kanadzie zakopany w śniegu głaz z wyrytymi na nim pradawnymi napisami i symbolami. Badacze nieświadomie uwalniają starożytnego wirusa, ściągając na siebie nieznaną chorobę, która szybko dopada całą ekipę. Osamotnienie, paranoja i strach spotęgowany wizjami tajemniczej postaci zaostrzają trawiącą ich epidemię, popychając badaczy do coraz brutalniejszych zachowań.

6. ZOMBIE EXPRESS ( Korea Południowa 2016 | 118 min | horror, akcja, thriller, dramat)

„Zombie express” to naszpikowany widowiskowymi scenami akcji, dynamiczny i krwawy koreański horror o grupie pasażerów rozpędzonego pociągu, walczącej o przetrwanie w kraju opanowanym przez hordy rozszalałych zombie. Pierwszy koreański film, który przekroczył rekordowy próg 10 milionów widzów i produkcja jednogłośnie okrzyknięta przez krytyków jednym z najlepszych horrorów o zombie ostatnich lat. Emocjonujące kino rozrywkowe najwyższej próby!

Seok Woo jest przepracowanym menedżerem w dużej seulskiej korporacji. Odeszła od niego żona, a z córeczką ma chłodne relacje. W dniu urodzin dziewczynki Woo wybiera się z nią do mieszkającej w Pusan matki. Wsiadają do szybkiego pociągu KTX i ruszają w drogę. Tymczasem w kraju wybucha epidemia zombie. Koreę Południową ogarnia chaos, a kolejne ofiary dołączają do hord żywych trupów. Zarażeni trafiają także do pociągu. Podróż momentalnie staje się koszmarem i dramatyczną walką o przetrwanie. „Zombie Express”, tak jak większość wybitnych horrorów, nie jest tylko filmem dostarczającym dobrą rozrywkę, lecz także skrywa w sobie głębszy przekaz – krytykę korporacyjnego establishmentu oraz opowieść o poświęceniu podczas apokalipsy.

7. LAMENT ( Korea Południowa 2016 | 156 min | thriller)

Osadzony na koreańskiej prowincji i czerpiący z ludowych wierzeń klimatyczny thriller z elementami horroru, w reżyserii Hing-Jin Na, autora wielokrotnie nagradzanego „Morza żółtego” i „W pogoni”. Jeden z najlepszych filmów roku według prestiżowego portalu The Examiner.

W spokojnej koreańskiej wiosce dochodzi do szeregu tajemniczych i gwałtownych zgonów, a niektórzy mieszkańcy zaczynają zdradzać oznaki prowadzącej do szaleństwa choroby. Śledztwo prowadzi Jongo-Goo, miejscowy oficer policji. Początkowo jako przyczynę zgonów podaje zatrucie dzikimi grzybami, jednak wkrótce zaczyna mieć co do tego wątpliwości. Gdy docierają do niego plotki o tajemniczym Japończyku, który niedawno zamieszkał w okolicznym lesie, nieznajomy staje się głównym podejrzanym. Oznaki opętania zaczyna wykazywać także mała córeczka Jongo-Goo. Od tego momentu policjant zrobi wszystko by ocalić swoje dziecko od niebezpieczeństwa.





