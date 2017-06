Miss Sloane - Sama przeciw wszystkim

"Lobbying polega na tym, że antycypuje się wszystkie ruchy przeciwnika. W chwili, w której wyjmuje asa z rękawa, Ty wyciągasz swojego" - padnie w pierwszych minutach obrazu z ust Jessici Chastain, która wypowiada je patrząc bezpośrednio na widza. Sam film skonstruowany jest wedle tej samej zasady. Scenariusz autorstwa Jonathana Perery jest niezwykle przemyślany, spójny i pełen nieprzewidzianych zwrotów akcji.

W wielu momentach przypomina najlepsze scenariusze Aarona Sorkina, autora m.in skryptów do “Social Network”, „Steve’a Jobsa”, czy serialu “Newsroom”. Kontekst tego ostatniego jest zresztą ważny, bo nie dość, że przez ekran przewijają się aktorzy znani z tamtej produkcji, to na dodatek bohaterów obu produkcji cechuje podobna siła przekonań i determinacji w dobrym wykonywaniu swojej pracy. To ludzie z misją, którzy wiedzą co robią i dlaczego. “Miss Sloane”, tak jak “Newsroom” i inne dzieła spod pióra Sorkina, pozwalają nam oglądać ludzi z pasją, których zaangażowanie aż zaraża widza.

Jessica Chastain w roli tytułowej bohaterki to aktorska petarda, która elektryzuje ekran w każdej scenie, w której się pojawia. Sposób budowy jej postaci, a także wiele niuansów w zachowaniu Amerykanki, sprawiają, że Elizabeth Sloane to nie tylko postać z krwi i kości, ale także niemalże filmowa ikona, wyróżniająca się z otoczenia z każdym słowem czy gestem.

Film jest znakomicie napisany, pozwalając wybrzmieć wszystkim problemom i poruszanym kwestiom, a dobrze rozmieszczone zwroty akcji, które wielokrotnie wywracają oglądaną opowieść do góry nogami, sprawiają, że w wielu momentach siedzimy aż na brzegu fotela. Dzięki temu “Miss Sloane" wciąga, zaskakuje, budzi żywe emocje, porywa, a na dodatek porusza niezwykle aktualny problem, pozwalając widzowi poznać własną opinię na jego temat. Wspaniały Film. Koniecznie!

Ocena: 9/10