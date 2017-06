TVP sięga głęboko do PRL i zaskakuje widzów. „Netflix w odstawkę”

„TVP udostępniła w sieci popularne seriale z PRL. Netflix w odstawkę. Vod.tvp.pl za darmo idzie jak burza ” – napisał na Twitterze prezes TVP Jacek Kurski.

I rzeczywiście, po wejściu na stronę vod.tvp.pl można już zobaczyć zakładkę z archiwalnymi serialami. Lista jest imponująca i będzie prawdziwą gratką dla tych, którzy godzinami oglądali takie produkcje, jak „Czterej pancerni i pies”, „Stawka większa niż życie” czy „Wojna domowa”. Na tym jednak nie koniec, bo TVP sięgnęła bardzo głęboko do swoich archiwów.

Co ważne, wszystkie udostępnione seriale można oglądać za darmo. W trakcie oglądania będą pojawiać się reklamy, co było jednak do przewidzenia. Podczas seansu i przed jego rozpoczęciem mogą pojawić się kilkuminutowe bloki reklamowe.