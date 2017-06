Po szkole, na parkingu, ok? USTAWKA

Dzień przez rozpoczęciem wakacji liceum w Roosevelt High przypomina dżunglę, a pozbawieni kontroli uczniowie z zamiłowaniem oddają się najróżniejszym żartom i zabawom. Spokojny i dobrze wychowany nauczyciel angielskiego Andy Campbell (Charlie Day) wspólnie z grupką „kujonów” stara się przetrwać ostatni dzień nauki. Jego przyszłość nie jawi się różowo. Dyrekcja zapowiedziała, że po wakacjach nie wszyscy nauczyciele znajdą zatrudnienie, a Campbellowi ma się na dniach urodzić się drugie dziecko.

Przypadkowe spotkanie spokojnego belfra z cholerycznym nauczycielem historii Stricklandem (Ice Cube) staje się dla niego początkiem poważnych kłopotów, które kończą się wyrzuceniem Stricklanda z pracy. Ten chcąc się odegrać na Campbellu, wyzywa go na solówkę i proponuje wyjaśnić dzielące ich różnice za pomocą pięści…

„Ustawka” to zwariowana komedia w reżyserii Richiego Keena, współtwórcy popularnego serialu „U nas w Filadelfii”. Obraz powstał na podstawie scenariusza Evana Sussera i Vana Robichaux, a główne role zagrali w nim Charlie Day („Pacific Rim”), Ice Cube („Piątek”), dwukrotnie nominowany do nagrody Emmy Tracy Morgan (serial „Rockefeller Plaza 30”), sześciokrotnie nominowana do nagody Emmy Christina Hendricks (serial „Mad Men”) oraz nominowany do Złotego Globu Dennis Haysbert (serial „24 godziny”).

− Zabierając się za „Ustawkę” postawiłem przed sobą jeden cel. Chciałem zrobić film, w którym wystąpią obok siebie najzabawniejsi mieszkańcy naszej planety z tymi, o których jeszcze nie wiecie, że są najzabawniejsi – mówi o filmie reżyser Richie Keen.

− Kiedy przeczytałam scenariusz powiedziałam Richiemu - „kocham ten scenariusz, kocham ciebie, kocham wszystkich, którzy występują w tym filmie” – wspomina aktorka Jamie Bell. – Bardzo się ucieszyłam, że zaproponował mi tę rolę – dodaje.

− Praca z ludźmi obdarzonymi takim poczuciem humoru jest zawsze wyjątkowa – dodaje Ice Cube. – Na planie zawsze jest przezabawnie i nie brakuje sytuacji, kiedy trzeba przerywać zdjęcia, bo aktorzy nie są w stanie zachować powagi przed kamerami, albo zaskakują swoich partnerów improwizowanymi kwestiami. Z boku może to wyglądać chaotycznie, ale Charlie Keen jest reżyserem, który w takiej atmosferze sprawdza się najlepiej – tłumaczy aktor.

Pierwsze informacje o realizacji „Ustawki” pojawiły się w mediach pod koniec 2013 roku. Wtedy studio New Line Cinema ogłosiło, że wyprodukuje komedię na podstawie scenariusza Vana Robichaux i Evana Sussera. Półtora roku później główne role w filmie objęli Ice Cube i Charlie Day, a we wrześniu 2015 roku rozpoczęły się prace na planie. W niewielkiej, ale charakterystycznej roli w „Ustawce” wystąpiła Christina Hendricks, gwiazda obsypanego nagrodami serialu „Mad Men”. – Dołączenie do tak wspaniałej ekipy było wyzwaniem, ale i wspaniałą zabawą. Dziwaczna rola Pani Monet dostarczyła mi wiele radości – wspomina aktorka. Dla Ice Cube’a udział w „Ustawce” był okazją do przypomnienia sobie czasów z własnej młodości, kiedy sam chodził do szkoły. – Pamiętam takich nauczycieli jak Strickland ze swojej szkoły. Facetów, którzy w chwili wściekłości potrafili ścisnąć cię za gardło. I ja takiego człowieka gram. Nauczyciela, który kiedy pojawia się w klasie, to wszyscy milkną – mówi aktor.

Choć „Ustawka” jest bezpretensjonalną komedią, nie brakuje w niej celnych uwag i spostrzeżeń na temat wyzwań jakie niesie ze sobą współczesny świat. – Jest w tym filmie ukryty przekaz na temat systemu szkolnictwa oraz samych nauczycieli. Na przykładzie postaci Campbella i Stricklanda pokazujemy dwie różne postawy: jeden nauczyciel jest klasycznym twardzielem, drugi stara się zaprzyjaźnić z uczniami. Dzięki temu widzowie mogą zobaczyć z jakimi problemami boryka się dzisiejsza edukacja – tłumaczy Ice Cube.Na ekrany amerykańskich kin „Ustawka” weszła w lutym tego roku w pierwszy weekend zarabiając 12 milionów dolarów. W sumie film odnotował w zestawieniu box office wynik na poziomie prawie 41 milionów dolarów. „Wulgarna, brutalna, surrealistyczna i nieprawdopodobnie zabawna” – pisał o komedii Jordan Hoffman na łamach „New York Daily News”. „Inteligentna, sprawnie skonstruowana komedia momentami będąca celną satyrą na system amerykańskiej edukacji” – wtórował mu Glenn Kenny w opiniotwórczym serwisie RogerEbert.com.

− Praca z taki aktorami, jakich udało mi się zgromadzić na planie „Ustawki”, to było wyjątkowe doświadczenie. Oni praktycznie w ogóle nie potrzebowali reżysera, a moja rola ograniczała się głownie do podrzucania im pomysłów. To było najwspanialsze doświadczenie w moim życiu – mówi o filmie reżyser Richie Keen.

WYDANIE DVD

Komedia „Ustawka” na DVD zadebiutuje już 14 czerwca! W wydaniu DVD nie zabraknie także dodatkowych scen niewykorzystanych.