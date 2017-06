Trzykrotny laureat Oscara Daniel Day-Lewis ogłosił koniec kariery aktorskiej

Oświadczenie rzeczniczki aktora Leslee Dart zamieszczono na łamach „Variety”. „Daniel Day-Lewis nie będzie już pracował jako aktor. Jest niezmiernie wdzięczny wszystkim współpracownikom i publiczności, z którymi miał do czynienia przez wszystkie lata. Jest to jego indywidualna decyzja. Ani on, ani jego przedstawiciele nie będą udzielać dalszych komentarzy w sprawie” – czytamy.

Aktor robił już przerwy w aktorstwie, nigdy jednak nie zapewniał, że zrywa z zawodem. Na początku lat 90. Day-Lewis wyjechał do Florencji, gdzie był pomocnikiem mężczyzny, który zajmował się produkcją obuwia. „Moje życie jest dalekie od planu filmowego. To życie, w którym kieruje się swoją ciekawością równie żarliwie, jak podczas pracy przy filmach” – mówił w 2008 roku w rozmowie z „Observerem”. „Z bardzo pozytywnym nastawieniem trzymam się z dala od pracy. Zawsze wydawało mi się naturalne, że takie przerwy też pomogą mi w pracy, którą wykonuje” – dodał.

Daniel Day-Lewis studiował aktorstwo w Bristol Old Vic Theatre School w Bristolu. Na kinowym ekranie zadebiutował mając 14 lat rolą w dramacie Johna Schlesingera „Ta przeklęta niedziela” (1971 r.). Gościnnie wystąpił w serialu BBC „Mały nakład” (1980 r.), po czym znazł się w obsadzie biograficznego dramatu Richarda Attenborough „Gandhi”, następnie dramatu historycznego „Bunt na Bounty” (1984 r.) u boku Mela Gibsona i Anthony'ego Hopkinsa, komediodramatu Stephena Frearsa „Moja piękna pralnia” (1985 r.) oraz melodramatu Jamesa Ivory „Pokój z widokiem” (1985 r.) z Heleną Bonham Carter i Julianem Sandsem.

Jego rola Christy'ego Browna, uznanego artysty malarza zmagającego się z porażeniem mózgowym w biograficznym filmie Jima Sheridana „Moja lewa stopa” (1989 r.) została uhonorowana nagrodą Oscara i Brytyjskiej Akademii Filmowej. Kolejne nominacje do Oscara przyniosły mu kreacje: Gerry'ego Conlona w filmie Jima Sheridana „W imię ojca” (1993 r.) oraz Billa „Rzeźnika” w gangsterskich „Gangach Nowego Jorku” (2002 r.). Drugiego Oscara przyniosła mu rola wydobywcy cennego surowca w Kalifornii w dramacie Paula Thomasa Andersona „Aż poleje się krew” (2007 r.). Trzecią statuetkę Oscara otrzymał za rolę prezydenta Stanów Zjednoczonych, Abrahama Lincolna w filmie Stevena Spielberga „Lincoln” (2012 r.).