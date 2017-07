Tarantino opowie o zabójstwie żony Polańskiego. W obsadzie wielkie nazwiska

Opowieść o Charlesie Mansonie i jego bandzie, która pod koniec lat 60-tych dopuściła się kilkunastu morderstw w okolicach Los Angeles, byłaby pierwszym filmem Quentina Tarantino opartym na prawdziwych wydarzeniach. Już pierwsze pogłoski na ten temat elektryzowały całe Hollywood. Oliwy do ognia dolał „Hollywood Reporter”, który napisał we wtorek, że ceniony reżyser do swojego projektu zaprasza już pierwszych aktorów.

Sam pomysł nakręcenia filmu o brutalnym mordercy wzbudziła w Stanach spore kontrowersje. Charles Manson razem z grupą fanatyków 9 sierpnia 1969 roku włamał się do rezydencji Romana Polańskiego i w brutalny sposób zamordował 5 osób, w tym jego żonę, aktorkę Sharon Tate. Kobieta była wtedy w ósmym miesiącu ciąży.

Według hollywoodzkich dziennikarzy Tarantino do swojego filmu zaprosił już m.in. Brada Pita, z którym współpracował przy świetnie odebranych „Bękartach Wojny”, Jennifer Lawrence kojarzoną z popularną serią „Igrzyska Śmierci” oraz piękną Margot Robbie znaną z „Wilka z Wall Street”. Spekuluje się, że ta ostatnia miałaby wcielić się w rolę Sharon Tate.