Festiwal Filmowy w Gdyni - program ogłoszony

Znamy wyniki selekcji filmów do Konkursu Głównego oraz Konkursu Inne Spojrzenie na 42. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.

Siedemnaście filmów zakwalifikowało się do Konkursu Głównego 42. FPFF. Będą one rywalizować o Złote Lwy oraz o pozostałe nagrody regulaminowe i pozaregulaminowe. Więcej niż w poprzednich latach, bo aż osiem filmów , znalazło się w Konkursie Inne Spojrzenie .



– W dotychczasowym, dość powszechnym rozumieniu sekcja Inne Spojrzenie obejmowała filmy eksperymentujące, odmienne formalnie, często „galeryjne”, z naciskiem na odmienność i nowatorstwo. Postanowiliśmy rozszerzyć tę formułę – mówi Wojciech Marczewski, Przewodniczący Rady Programowej Festiwalu . – J uż w samym pojęciu „Inne Spojrzenie” kryje się indywidualny, odmienny od powszechnie akceptowanego punkt widzenia autora (autorów) na skomplikowaną, wielowątkową rzeczywistość. Czasami prowadzi to do łamania uznanych norm gatunkowych, czasami do skrajnie osobistego opisu świata, czasami łączy je w nową, odkrywczą całość. Poszukiwania te mają głęboki sens, a czasami wytyczają nowe drogi w sztuce, jak i w rozpoznawaniu rzeczywistości. Zmieniają nawyki i przyzwyczajenia widzów, stają się inspiracją dla innych twórców.



Pragnęlibyśmy, by sekcja ta (podobnie jak Un Certain Regard w Cannes) stanowiła szeroki przekrój interesujących formalnie i tematycznie nowych propozycji filmowych. Dlatego też pozwalamy sobie zaprezentować w tegorocznym zestawie zarówno interesujące naszym zdaniem filmy fabularne, eksperymentalne, popularno-naukowe, jak również aktorski film dla dzieci. Ten ostatni gatunek filmowy niestety zanika, a jest szalenie potrzebny naszej kinematografii. Warto go wspierać! – podkreśla Wojciech Marczewski. Filmy w Konkursie Inne Spojrzenie ubiegają się o nagrodę Złotego Pazura.



W Konkursie Głównym jest osiem pełnometrażowych debiutów reżyserskich i dwa drugie filmy twórców. W Innym Spojrzeniu – trzy debiuty i dwa drugie filmy. Dwanaście filmów z Konkursu Głównego i sześć z Innego Spojrzenia będzie miało polską premierę na Festiwalu w Gdyni.



Prezentujemy wyniki festiwalowej selekcji.



KONKURS GŁÓWNY 42. FPFF:



· „Amok” , reżyseria: Katarzyna Adamik



· „Atak paniki” , reżyseria: Paweł Maślona (debiut, premiera)



· „Catalina” , reżyseria: Denijal Hasanović (debiut, premiera)



· „Cicha noc” , reżyseria: Piotr Domalewski (debiut, premiera)



· „Człowiek z magicznym pudełkiem” , reżyseria: Bodo Kox (drugi film, premiera)



· „Czuwaj” , reżyseria: Robert Gliński (premiera)



· „Najlepszy” , reżyseria: Łukasz Palkowski (premiera)



· „Pokot” , reżyseria: Agnieszka Holland



· „Pomiędzy słowami” , reżyseria: Urszula Antoniak (premiera)



· „Ptaki śpiewają w Kigali” , reżyseria: Joanna Kos-Krauze, Krzysztof Krauze (premiera)



· „Reakcja łańcuchowa” , reżyseria: Jakub Pączek (debiut, premiera)



· „Sztuka kochania. Historia Michaliny Wisłockiej” , reżyseria: Maria Sadowska (drugi film)



· „Twój Vincent” , reżyseria: Dorota Kobiela (debiut, premiera)



· „Volta” , reżyseria: Juliusz Machulski



· „Wieża. Jasny Dzień” , reżyseria: Jagoda Szelc (debiut, premiera)



· „Wyklęty” , reżyseria: Konrad Łęcki (debiut)



· „Zgoda” , reżyseria: Maciej Sobieszczański (debiut, premiera)





KONKURS INNE SPOJRZENIE 42. FPFF:



· „Dzikie róże” , reżyseria: Anna Jadowska (premiera)



· „Dziura w głowie” , reżyseria: Piotr Subbotko (debiut, premiera)



· „Niewidzialne" , reżyseria: Paweł Sala (drugi film, premiera)



· „Photon” , reżyseria: Norman Leto (drugi film, premiera)



· „Szatan kazał tańczyć” , reżyseria: Katarzyna Rosłaniec



· „Tarapaty” , reżyseria: Marta Karwowska (debiut)



· „Theatrum Magicum” , reżyseria: Marcin Giżycki (premiera)



· „TodMachine” , reżyseria: Bogusław Kornaś (debiut, premiera)



42. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni odbędzie się w dniach 18-23 września 2017 roku.