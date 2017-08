Skandal podczas produkcji nowego filmu Angeliny Jolie? Aktorka zaprzecza doniesieniom „Vanity Fair”

Nowy film Angeliny Jolie opowiada o zbrodniach dokonanych w Kambodży przez reżim Czerwonych Khmerów. W tekście, kóry ukazał się na łamach magazynu aktorka opisała jak wyglądała praca nad filmem. Według amerykańskiego magazynu „Vanity Fair”, w trakcie przesłuchań do „Najpierw zabili mojego ojca” dla Netflixa doszło do skandalu. Ubogie dzieci z Kambodży były poddawane okrutnym manipulacjom. Aby sprawdzić ich reakcje, obiecywano im pieniądze, pytając na co je przeznaczą, po czym zabierano im je sprzed nosa. Wiele dzieci reagowało płaczem i histerią.

Angelina Jolie twierdzi, że takie praktyki nie miały miejsca, opisane fragmenty były jedynie improwizacją, a tekst w „Vanity Fair” został zmanipulowany. Prawnicy aktorki oskarżyli dziennikarkę Evgenię Peretz, która przeprowadzała wywiad z Jolie o manipulację jej wypowiedzi i błędny zapis rozmowy. Adwokaci zażądali usunięcia z artykułu słów zawierających kontrowersyjne wypowiedzi. Vanity Fair podtrzymuje jednak swoją wersję twierdząc, że posiada nagrania rozmowy z aktorką, które są dowodem na to, że Angelia Jolie nie mówi prawdy. Magazyn ujawnił również fragment spisanego wywiadu, w którym Jolie opowiada, jak członkowie ekipy filmowej zachęcali dzieci słowami „kamera się zbliża, chcemy się z tobą pobawić” .