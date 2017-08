Animowana opowieść o homoseksualnej miłości nastolatków podbija internet

„In a Heartbeat” to krótkometrażowa animowana produkcja, której reżyserami są Beth David oraz Esteban Bravo. Muzykę stworzył Arturo Cardelus. W ciągu zaledwie kilku dni (film trafił do internetu 31 lipca) trwający 4 minuty film obejrzało ponad 19 milionów internautów.

Głównymi bohaterami „In a Heartbeat” jest dwóch nastoletnich uczniów - Sherwin i Jonathan. Sherwin zakochał się w swoim koledze, jednak nie chce mu o tym powiedzieć wprost. W jednej ze scen serce chłopca ucieka z jego ciała, aby być bliżej Jonathana. Chłopcy natrafiają na swojej drodze wiele przeszkód, jednak bajka, jak to bajka, ma szczęśliwy koniec. Sherwin i Jonathan spotykają się, a rozdarte serce łączy się w całość.

Zdania internautów są podzielone, jednak na portalu Youtube przeważają pozytywne opinie. „To jest niezwykle wzruszający film” , „Piękna kreska” , „Najważniejsza jest miłość, bez względu na płeć” , „W ładnej formie twórcy promują zboczenia” – to tylko niektóre z komentarzy, jakie pojawiły się pod nagraniem.