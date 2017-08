Trzy lata temu odszedł Robin Williams. Przypominamy najlepsze filmy z jego udziałem

Galeria:

10 filmów, w których zagrał Robin Williams

11 sierpnia 2014 r. nieprzytomny Williams został znaleziony w swoim domu przez asystentkę. Śledztwo wykazało, że aktor powiesił się.

Urodzony w Chicago Robin Williams ukończył Juilliard School w 1973 roku. Pod koniec lat 70. zyskał popularność za sprawą scenicznych występów komediowych oraz serialu "Mork i Mindy", w którym wcielał się w kosmitę badającego ludzkie zachowania.Lata 80. przyniosły mu uznanie krytyki i uwielbienie widzów na całym świecie za sprawą dramatycznych ról w filmach „Good Morning, Wietnam” , „Stowarzyszenie umarłych poetów” czy „The Fisher King” . Za wszystkie te filmy otrzymał nominacje do Oscara. Nagrodę przyniosła mu rola drugoplanowa w filmie „Buntownik z wyboru” z 1997 roku.

Widzowie zapamiętają Williamsa także za sprawą ról komediowych - szczególnie za nagrodzoną Złotym Globem podwójną rolę w „Pani Doubtfire” .