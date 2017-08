To oficjalne: Daniel Craig powróci w roli Bonda. Aktor ma też złą wiadomość dla fanów

Wytwórnia filmowa Eon Productions, odpowiedzialna za produkcję filmów o Bondzie, opublikowała na swojej stronie internetowej informację o najnowszej premierze filmu z cyklu o Jamesie Bondzie. Obraz wejdzie na ekrany amerykańskich kin 8 listopada 2019 roku.

Daniel Craig pojawił się w telewizyjnym „The Late Show” , gdzie zapytany przez gospodarza Stephena Colberta, czy wróci do roli agenta 007, odpowiedział twierdząco, wzbudzając przy tym niemały entuzjazm wśród publiczności.

Colbert dopytywał także o to, czy Craig wystąpi w kolejnych produkcjach, na co aktor stwierdził „Myślę, że to by było na tyle. Po prostu chciałbym zakończyć na wysokim poziomie. Nie mogę się doczekać”.