KEDI – fenomenalny dokument o stambulskich kotach najchętniej oglądanym filmem dokumentalnym w 2017 roku!

KEDI – sekretne życie kotów trafił do polskich kin 28 lipca i już po 10 dniach wyświetlania stał się najchętniej oglądanym filmem dokumentalnym w tym roku. Z obecnym wynikiem 56,228 widzów już teraz znacznie przewyższa wynik pozostałych dokumentów, które pokazano w 2017 roku w polskich kinach – Teraz i w godzinę śmierci (ponad 38 tys. widzów) czy Mr Gaga (niespełna 29 tys. widzów).

„KEDI to najbardziej pozytywny film roku” – Małgorzata Steciak, Gazeta.pl / „Działa jak najlepszy antydepresant – to piękny film o zachwycie nad prawdziwym cudem natury” – Dorota Kostrzewa, Filmweb / „Urocza i mądra kocioterapia” – Anna Tatarska, Co Jest Grane 24 / „To film, który działa kojąco. Odpręża. Jednocześnie pokazuje, że sposób, w jaki traktujemy nie tylko koty, ale generalnie zwierzęta, może mówić o tym, jakimi jesteśmy ludźmi” – Maciej Kędziak, Onet. Dokument za kamerą którego stanęła debiutantka Ceyda Torun zebrał aż 98% pozytywnych recenzji w popularnym serwisie Rotten Tomatoes oraz 94% pozytywnych recenzji w polskim serwisie Mediakrytyk.pl.

Przypomnijmy, że KEDI – sekretne życie kotów to dokumentalna opowieść o kotach w Stambule, wyjątkowym mieście z niezwykłą, sięgającą tysięcy lat historią i zarazem jednym w swoim rodzaju najprawdziwszym kocim imperium. Spryciara, Przylepa, Sułtan, Flirciarz, Bestia, Szajba i Cwaniak to wyjątkowe indywidualności, które są naszymi przewodnikami po Stambule. Oglądamy z bliska ich codziennie przygody i spotkania z mieszkańcami. Niezależne i wolne zaglądają do sklepów, kawiarni i mieszkań. Nikt nie potrafi oprzeć się ich urokowi, a Stambuł byłby bez nich zupełnie innym miejscem.

Lista kin, w których można zobaczyć film, znajduje się pod adresem: www.kedi.pl. KEDI – sekretne życie kotów ukaże się na DVD na przełomie listopada i grudnia.