Emma Stone najlepiej zarabiająca aktorką według magazynu „Forbes”

Emma Stone jest najlepiej zarabiającą aktorką. Aktorka uplasowała się na 1. miejscu tegorocznej listy „Forbesa” - zarobiła 26 mln dolarów. Przełom w jej karierze nastąpił, gdy dostała angaż do filmu „Łatwa dziewczyna” . Rola Olive przyniosła Stone nominacje do Złotego Globu, Złotego Popcornu (MTV) i Teen Choice Awards. W 2012 roku do kin trafiła odnowiona seria filmów z człowiekiem pająkiem „Niesamowity Spider-Man” . Po krótkiej przerwie Stone wystąpiła ponownie u boku Ryana Goslinga w dramacie gangsterskim „Gangster Squad” . Pogromcy mafii. W 2014 roku do kin trafiła kolejna część przygód „Spider-Mana” , a w niej ponownie pojawiła się Emma Stone. W tym samym roku zagrała też w komediodramacie „Birdman” . Stone wystąpiła również w dwóch filmach Woody Allena: „Magia w blasku księżyca” oraz „Nieracjonalny mężczyzna”. W 2017 roku Stone zdobyła Oscara za główną rolę kobiecą w filmie „La La Land”.

Tuż za Emmą Stone na liście „Forbesa” z 25,5 mln dolarów zysku uplasowała się Jennifer Aniston. Wpływy na jej konto pochodzą m.in. z tantiem za powtórki kultowych „Przyjaciół” , a także umów reklamowych ze SmartWater oraz liniami lotniczymi EMIRA.UL. Podium zamyka Jennifer Lawrence, która do tej pory znajdowała się na czele listy „Forbesa” . W tym roku artystka wzbogaciła się o 24 mln dolarów. W porównaniu z ubiegłym rokiem jest to duży spadek, ponieważ na konto gwiazdy „X-menów” i „Igrzysk śmierci” wpłynęło wówczas 46 milionów dolarów.