Synalek - jak się odkochać?

FIlm dzieli się na dwie wyraźne części, które łączą ze sobą postaci głównych bohaterów oraz motyw przewodni radzenia sobie z problemami w związkach. Obraz rozpoczyna się od gromkich, gorzkich łez nastoletniego chłopaka, którego rzuciła dziewczyna. Chłopak tak bardzo rozpacza, że zatruwa swoim płaczem życie całej rodzinie. Ojciec z matką wyczuleni na bolączki pierworodnego, postanawiają więc pomóc mu otrząsnąć się z tej miłości. Ich próby wyrwania go z po-rozstaniowego marazmu oraz obrzydzenia dziewczyny nieortodoksyjnymi środkami prezentują różny poziom. Od udanych i naprawdę humorystycznych, po dosadne i pozbawione ogłady. Niektóre więc prawdziwie śmieszą, niektóre pozostawiają widza z dość zdziwioną miną.Film prawdziwie nabiera jednak rumieńców w drugiej części, gdy karty się odwracają i to dzieci ("Synalek" ma bowiem siostrę, którą w ogóle nie interesują się rodzice) muszą pomóc parze małżeńskiej zrozumieć bolączki swojej miłości. Ich pomysły, choć również ciosane grubymi nićmi przynoszą efekty oraz owocują niezwykle zabawną konfrontacją między parą małżeńską, która nie cofnie się przed niczym, by dowieść swojego uczucia dla drugiej strony. Chwile te rzeczywiście wywołują emocje, działają na widza i każą zastanowić się nad siłą miłości."Synalek" to niezobowiązująca, zabawna komedia, świetna na zwieńczenie lata w dobrym humorze. Balansując na granicy dobrego smaku, nigdy go nie przekracza, racząc widza różnorodnymi żartami z różnych rejestrów, pozwalając przy tym śmiechowi wyrwać się z naszych trzewi. A choć niektóre żarty są już oklepane - jak rozmowa telefoniczna zakochanych, którzy nie mogą się ze sobą rozłączyć, przerwana przez poirytowaną osobę trzecią, która wyrywa jednemu z kochanków telefon i przerywa połączenie - będąca echem identycznego żartu z jednego z pierwszych sezonów "Przyjaciół" - reszta prezentuje już różnorodny poziom i pozwala uśmiechowi zawitać na naszych ustach."Synalek" to niezły film na raz, który powinien spodobać się całej rodzinie.Ocena: 7/10