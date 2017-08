Nie żyje Tobe Hooper. Reżyser „Teksańskiej masakry piłą mechaniczną” miał 74 lata

Reżyser zmarł w sobotę 26 sierpnia. Nie podano przyczyny zgonu.

Hooper urodził się w Austin w Teksasie, jako syn Lois Belle i Normana Williama Raya Hoopera. Gdy był małym chłopcem, ojciec często zabierał go do lokalnego kina, co wzbudziło w nim miłość do filmów.