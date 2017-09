Netflix zapowiedział pierwszy własny serial po polsku. Wyreżyseruje go Agnieszka Holland

Za sterami pierwszej oryginalnej polskojęzycznej produkcji Netfliksa staną dwie polskie reżyserki: Agnieszka Holland i Kasia Adamik. Holland współpracowała już z Netfliksem, reżyserując kilka odcinków wysoko ocenianych seriali „House of Cards” oraz „The Wire”. Tytuł polskojęzycznej produkcji nie jest jeszcze znany. Wiadomo już, że pierwszy sezon serialu będzie miał 8 odcinków.

„Serial kontynuuje wspaniałą tradycję zimnowojennych thrillerów szpiegowskich i prezentuje alternatywną historię świata, w którym żelazna kurtyna nigdy nie upadła. W 2002 roku, dwadzieścia lat po straszliwym ataku terrorystycznym z 1982 roku, który pogrzebał polskie nadzieje na wyzwolenie i zapobiegł upadkowi Związku Radzieckiego, student prawa z ideałami i skompromitowany oficer śledczy odkrywają spisek, który pozwolił utrzymać żelazną kurtynę i represyjne państwo policyjne w Polsce” – czytamy w komunikacie. Sezon serialu będzie miał osiem odcinków.

Pomysłodawcą, twórcą i autorem scenariusza serialu jest Joshua Long. Za produkcję odpowiadać będą firmy The Kennedy/Marshall Company i The House Media Company. Producentami wykonawczymi serialu zostaną Frank Marshall (Jurrasic World, Jason Bourne) i Robert Zotnowski (House of Cards) ze studia produkcyjnego The Kennedy/Marshall Company, a także polski producent Andrzej Besztak (House Media) oraz Joshua Long, Maciej Musiał i Agnieszka Holland.

„Z największą przyjemnością potwierdzamy, że będziemy pracować nad produkcją pierwszego polskojęzycznego serialu oryginalnego. Niezmiernie cieszymy się ze współpracy z firmami The Kennedy/Marshall Company i House Media oraz z wybitną polską reżyserką Agnieszką Holland. Jesteśmy przekonani, że ten gatunek przemówi nie tylko do polskich widzów, ale także do międzynarodowej widowni. Więcej szczegółów ujawnimy jeszcze w tym roku” – powiedział wiceprezes Netflix ds. międzynarodowych treści oryginalnych Erik Barmack, cytowany w komunikacie.

