Jeszcze nie powstał, a już jest nagradzany. Zobaczcie najnowszy teaser „Fanatyka”

„Przepraszamy wszystkich za to opóźnienie, nie wyjechaliśmy do Meksyku ani nawet do Gdyni za pieniądze, które zebraliśmy. Jesteśmy na zaawansowanym etapie pracy i przedstawiamy pierwszy teaser filmu” – napisali na oficjalnym profilu twórcy filmu „Fanatyk”, podkreślając przy tym, że nie jest to jeszcze ostateczna wersja, a dźwięk nie został poddany montażowi. „Uznaliśmy jednak, że nastał czas, żeby coś Wam pokazać, bo dzięki Waszym głosom”Fanatyk„ został wybrany projektem wszehczasuf (pisownia oryginalna – red.) i bardzo Wam za nie dziękujemy” – dodali.

Chodzi o głosowanie członków społeczności polskiego crowdfundingu, czyli finansowania społecznościowego, skupionych wokół portalu Polak Potrafi. Jednym z wzorowych przykładów takiej formy inwestycji jest właśnie „Fanatyk”, na którego produkcję poprzez internetowy portal zrzucili się fani historii o niezwykłym ojcu – fanatyku wędkarstwa. W poniedziałek 18 września użytkownicy portalu w internetowym głosowaniu główną nagrodę przyznali właśnie „Fanatykowi”.

„Mój stary to fanatyk wędkarstwa”

„Fanatyk” - taki tytuł nosić będzie produkcja opierająca się w całości na zmyślonej internetowej historyjce (copypasta), nazywanej od jej pierwszych słów: „Mój stary to fanatyk wędkarstwa”. Scenariusz do filmu powstał na podstawie prześmiewczej narracji o ojcu, który nie ma dystansu do swojego wędkarskiego hobby. Autorstwo opowieści przypisuje się internaucie o nicku „Malcolm XD”. We wrześniu Krakowski Klaster Filmowy w ramach Małopolskiego Studia Debiutów na realizację scenariusza „Fanatyka” 110 tys. złotych nagrody. Ta kwota dała filmowcom możliwość rozglądania się za profesjonalnymi aktorami. W obsadzie produkcji znaleźli się m.in. Piotr Cyrwus i Marian Dziędziel.