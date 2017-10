Powstanie film o życiu założyciela „Playboya”. Wiemy, kto wcieli się w rolę Hugh Hefnera

Projekt, nad którym pracuje Brett Ratner jest na razie w fazie przygotowań. Reżyser pracuje nad nim od 2007 roku. Wówczas rolę Hugh Hefnera miał zagrać Robert Downey Jr. Od tego czasu reżyser zmienił jednak swoje plany. Ratner poinformował, że rolę Hugh Hefnera zagra Jared Leto. – Jared to mój start przyjaciel. Kiedy tylko dowiedział się, że zdobyłem prawa do historii Hefnera, powiedział mi, że bardzo chciałby zrozumieć Hefnera. To jeden z najlepszych współczesnych aktorów. Nie mam żadnych wątpliwości, że podoła tej roli – tłumaczył reżyser.

Jared Leto miał okazję być gościem w słynnym Playboy Mansion. Ponieważ twórca Playboya nie czuł się najlepiej, nie przyjmował wówczas gości, dlatego Leto nie miał okazji porozmawiać z nią osobiście. – Jared ma jednak bardzo dużo materiałów filmowych, z pewnością będzie wiedział, jak idealnie zagrać Hefnera. Twórca Playboya rozpoczął rewolucję seksualną, był biznesmenem, zbudował imperium i dlatego uważam, że taki ktoś zdecydowanie zasługuje na to, by nakręcić o nim film – tłumaczył Ratner.

„Piotruś Pań, który zbudował biznesowe imperium”

Hugh Hefner zmarł we własnym domu w środę 27 września w godzinach późnowieczornych. Miał 91 lat. O jego śmierci poinformowała firma Playboy Enterprises na oficjalnym profilu magazynu „Playboy” na Twitterze. „Był prorokiem »pop hedonizmu«” –podkreślono w komunikacie. Wielu określało go mianem „Piotrusia Pana, który zbudował biznesowe imperium wokół swojego liberalnego sposobu życia” . Hefner był dumny z „Playboya” . Określał magazyn mianem swojej „najukochańszej kobiety” . – Nigdy nie myślałem o nim jak o gazecie z podtekstami seksualnymi. To miał być magazyn promujący pewien styl życia, a seks miał być tylko dodatkiem – tłumaczył. Początkowo faktycznie tak było, ponieważ oprócz sesji fotograficznych na łamach czasopisma publikowali swoje teksty m.in. Kurt Vonnegut, Joyce Carol Oates czy Vladimir Nabokov.