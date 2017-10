Zmarł aktor Jean Rochefort. Miał 87 lat

Aktor przebywał w szpitalu od sierpnia tego roku. W swoim dorobku ma role w ponad 150 filmach, zarówno tych klasyfikowanych jako kino niezależne, jak i popularne. – To genialny aktor, który połączył wiele pokoleń. Jego elegancja pozostanie z nami na długo. To bardzo bolesna wiadomość – skomentowała śmierć artysty francuska minister kultury Francoise Nyssen.

Rochefort był jedną z największych postaci francuskiego kina. Urodzony w Paryżu w 1930 roku, karierę aktorską rozpoczął w teatrze na początku lat 50. Po raz pierwszy zadebiutował na ekranie w komedii „Spotkanie w Paryżu”, z 1956 roku. Sukcesy zaczął odnosić w latach 70. To wtedy zdobył dwa Cezary: po raz pierwszy za drugoplanową rolę w „Niech się zacznie zabawa” oraz za pierwszoplanową rolę w filmie „Krab dobosz”. W roku 1999 przyznano mu kolejnego Cezara za całokształt twórczości. Później nominowany był jeszcze za role w filmach: „Courage fuyons”, „Tandem”, „Mąż fryzjerki” i „Śmieszność”. Występ w „Człowieku z pociągu” przyniósł mu nominację do Europejskiej Nagrody Filmowej, a w „Artyście i modelce” nominację do nagrody Goya. Występował u boku największych gwiazd francuskiego kina: Louisa de Funesa, Jeana-Paula Belmondo, Claudii Cardinale czy Gerarda Depardieu. Ostatni raz aktor zagrał w 2015 roku w komediodramacie „Floride”.

Zmarły aktor bardzo cenił Romana Polańskiego i przyjaźnił się ze Zbigniewem Cybulskim, którego chwalił za rolę w „Popiele i diamencie”. W latach 60-tych poznał Polkę Alexandrę Moscwę, z którą wziął ślub cywilny w Warszawie. W jednym z ostatnich wywiadów aktor przyznał: „Jak się ma takie piękne życie, jak ja, to śmierć nie może być smutna”.