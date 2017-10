Gerard Butler miał wypadek na motocyklu. Aktora przetransportowano do szpitala

Motocykl, którym podróżował Gerard Butler, miał zostać wypchnięty z drogi przez samochód na jednej z dróg w Los Angeles. Służby wezwane na miejsce natychmiastowo przetransportowały aktora do szpitala. Źródło TMZ podaje, że aktor miał dużo szczęścia, ponieważ prawdopodobnie nie ma żadnych złamań, a tylko otarcia i siniaki.

Służby ratownicze na miejsce zdarzenia wezwali świadkowie incydentu.

Gerard Butler zaczynał jako statysta. Zagrał m.in. w filmie „Bodyguard” z Whitney Houston. Później był stażystą w kancelarii prawniczej w Edynburgu, jednak został zwolniony na tydzień przed egzaminem końcowym. Później przeniósł się do Londynu, gdzie imał się różnych zajęć, m.in. był kelnerem. Jego aktorska kariera rozpoczęła się, gdy w jednej z kawiarni zauważył go aktor i reżyser Steven Berkoff, który dał mu później rolę na scenie w tragedii Szekspira „Koriolan” w teatrze Memaid. Na dużym ekranie zadebiutował w biograficznym dramacie historycznym „Jej wysokość Pani Brown”. Podczas zdjęć do tego filmu uratował topiącego się w rzece Tay chłopca. Został za to uhonorowany orderem męstwa „Certificate of Bravery”. Sławę przyniosły mu role w filmach: „Prawo zemsty”, „300”, „P.S. Kocham Cię”, „Brzydka prawda”, czy „Dorwać byłą”.