Nowy film Vegi trafi do kin w lutym 2018 roku. O czym będzie opowiadał?

Najnowszy film Patryka Vegi Botoks wszedł do kin miesiąc temu. Mimo wielu negatywnych recenzji, produkcja okazała się sukcesem kasowym - do kin poszło blisko 2 miliony widzów. Reżyser zapowiedział już kolejny swój film. 23 lutego 2018 roku do kin trafią Kobiety mafii. Vega postanowił podjąć temat mafii i przedstawić go z punktu widzenia kobiet. Zdjęcia do filmu będą kręcone m.in. w Maroko, Hiszpanii, Szwecji oraz Danii. Na ekranie pojawią się aktorki znane z poprzednich filmów Vegi m.in. Olga Bołądź, Katarzyna Warnke, Agnieszka Dygant czy Aleksandra Popławska. Będą im partnerować Piotr Stramowski, Tomasz Oświeciński i Sebastian Fabijański czy Bogusław Linda, a także Olaf Lubaszenko i Janusz Chabior.

Mafia i kobiety

Po akcji policyjnej funkcjonariuszka Bela zostaje wyrzucona z policji. ABW składa jej pewną propozycję. Kobieta przechodzi specjalistyczne szkolenie pod okiem FBI i zostaje operatorem w Wydziale S – oficerem pracującym pod przykryciem, który zostaje umieszczony w grupie przestępczej. Jej misją w roli tajniaczki jest rozpracowanie szlaku przemytu narkotyków przez Grupę Mokotowską sterowaną przez Padrino – bossa stołecznego półświatka, dla którego ponad wszelką władzą i pieniędzmi najważniejsza jest córka o ksywie Futro. By zrealizować cel, Bela musi wkupić się w łaski zaufanych ludzi z zarządu mafii. Podszywając się pod prostytutkę, oficer ABW zostaje kochanką jednego z nich. Misternie przemyślany plan komplikuje się, gdy w toku nieprzewidzianych zdarzeń w całą intrygę zostaje wmieszana jego żona, manipulowana przez tajemniczą Nianię.

