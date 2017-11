Alec Baldwin przyznaje: Zdarzało mi się prześladować kobiety

Przemówienie Aleca Baldwina dotyczyło toczącej się w ostatnich tygodniach dyskusji na temat molestowania seksualnego, a także dyskryminacji ze względu na płeć w Hollywood. – Prześladowałem kobiety. Patrzyłem z góry na kobiety. Nie doceniałem kobiet – mówił Baldwin. – Nie zawsze. Od czasu do czasu, robiłem to, co robi większość mężczyzn, tzn. nie traktowałem kobiet w ten sam sposób, w jaki traktowałem mężczyzn. Nasze pokolenie tak robi i chciałbym bardzo, żeby to się zmieniło – apelował.

59-letni aktor jeszcze w zeszłym tygodniu powiedział jeden z dziennikarek, żeby „zajęła się rozwodami i operacjami plastycznymi”. – Odpowiedziałbym na twoje pytania, gdybyś nie była tak nieuczciwą, okropną pisarką – napisał w e-mailu do Kayli Cobb. Cobb poprosiła Baldwina o komentarz do artykułu na temat reżysera Jamesa Tobacka, którego ponad 300 kobiet oskarżyło o molestowanie seksualne.

Baldwin początkowo konsekwentnie odmawiał komentowania sprawy Tobacka. W końcu w rozmowie z „Los Angeles Times” przyznał, że jego kontakty z reżyserem były „czysto biznesowe”. – Nigdy nie znałem szczegółów tego, co robił. Nie wiem czy był to gwałt czy inne działania kryminalne – stwierdził i jednocześnie dodał, że reżyser miał „apetyt na podchodzenie do kobiet i mówienie do nich dwuznacznych, prowokacyjnych słów”.