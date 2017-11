Julianna Margulies o swoich doświadczeniach ze Stevenem Seagalem. „Upewnił się, że widzę jego broń”

– Kiedy miałam 23 lata, reżyserka obsady poinformowała mnie, że Steven Seagal chce ze mną porozmawiać w swoim pokoju hotelowym o godzinie 22:00. Mieszkałam na Brooklinie i poinformowałam ją, że nie jeżdżę metrem późno w nocy. Odpowiedziała, że zwrócą mi koszty podróży – opowiada Margulies. – Dotarłam do tego hotelu około 22:40 i nie zastałam tam reżyserki. Był Seagal. Sam. Upewnił się, że widzę jego broń. Nigdy wcześniej na żywo nie widziałam broni. Wyszłam stamtąd bez szwanku – mówi.

Pod koniec listopada Steven Seagal został kilkanaście razy oskarżony o molestowanie seksualne. Jenny McCarthy mówiła, że w trakcie prywatnego przesłuchania do filmu „Under Siege 2” poprosił ją, aby się rozebrała. Rzecznik prasowy Seagala zaprzeczył tym doniesieniom.

Julianna Marguiles podzieliła się także z opinią publiczną swoimi doświadczeniami z Harveyem Weinsteinem. – Mam własną historię z Harveyem, ale nigdy nie zostałam zgwałcona – podkreśliła. – Nigdy nie doznałam krzywdy. (...) Ale prawdą jest, że przez lata lekceważyliśmy to, co było przed naszymi oczami – przyznała. – Ze względu na sytuację ze Stevenem Seagalem w tym hotelowym pokoju, co było przerażającym doświadczeniem, odmówiłam spotkania z Harveyem Weinsteinem w jego hotelowym pokoju. Proponowała mi to kobieta, która zapewniała, że „na pewno dostanę (rolę – red.)” – podsumowała aktorka.