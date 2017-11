Po 20 latach reżyser „Titanica” wyjaśnił, dlaczego Jack musiał zginąć. Powód jest banalny

Pytanie o końcowe sceny z „Titanica” powraca bardzo często. Dla wielu widzów niezrozumiałe jest, że Rose znalazła się na unoszących się na wodzie drzwiach, a Jack musiał zginąć. Z pewnością James Cameron ma już dość spekulacji w stylu: dlaczego Rose nie zrobiła dla Jacka miejsca na drzwiach? Reżyser postanowił zabrać głos w tej sprawie i wytłumaczył, dlaczego Jack musiał zginąć. – Odpowiedź jest bardzo prosta. Tak było napisane na 147 stronie scenariusza – odparł. – Myślę, że to naprawdę głupie prowadzić tę dyskusję 20 lat po premierze. „Titanic” opowiada o śmierci i rozstaniu, więc Jack musiał umrzeć – dodał.

Cameron nie po raz pierwszy wypowiedział się na temat słynnej sceny. Niedawno musiał odnieść się do pomysłu części widzów, którzy podawali kolejne pomysły, jak udałoby się uratować słynnego Jacka. Zdaniem artysty pomysł związania drzwi kamizelkami ratunkowymi wymaga spędzenia od 5 do 10 minut w lodowatej wodzie, co sprawia, że organizm będzie wychłodzony do śmiertelnego poziomu. – Najlepszym rozwiązaniem dla Jacka było trzymanie górnej części ciała nad wodą i modlenie się, by ktoś odpowiednio szybko go wyciągnął – stwierdził. Ponadto Cameron dodał, iż „zgodnie ze scenariuszem Jack musiał zginąć”. – Może faktycznie mogliśmy zmniejszyć drzwi, na których leżała Rose, aby uciąć różne spekulacje, ale jedno jest pewne: Jack musiał zginąć – tłumaczył.